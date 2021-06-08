Накрывшая Америку с головой борьба с расовой дискриминацией приобретает все новые гротескные формы, порой перерастая в откровенный белый мазохизм. Вошедшее в моду преклонение колена перед темнокожими уже не впечатляет на фоне нового набирающего популярность в США способа покаяния: состоятельные белые женщины платят большие деньги за участие в ужинах, где их призывают очиститься от белизны и доказывают им, что они расистки.

Инициативу под названием Race2Dinner раскручивают темнокожая Реджина Джексон и имеющая индийские корни Сайра Рао, которые на таких мероприятиях играют роль ведущих. Белые женщины, желающие поучаствовать в этой "терапии", скидываются на организацию ужина (пять тысяч долларов и не более шести гостей) и приглашают Джексон и Рао.

За что же белые американки платят почти тысячу долларов? За то, чтобы ведущие доказали им, что расизм и стереотипы белого превосходства глубоко укоренились в их головах, даже если сами они этого не замечают и считают себя прогрессивными. Сайт инициативы безапелляционно заявляет: "Дорогие белые женщины, вы причиняете неизмеримую боль черным, смуглым и индейским женщинам... Ужин - это стартовая точка для размышлений о том, как вы активно поддерживаете белое превосходство каждую минуту". Красноречив и слоган на кружке менеджера инициативы Лизы Бонд: "Жизни черных имеют значение больше, чем чувства белых".

Ужины длятся пару часов и начинаются с предложения гостям рассказать о проявлениях расизма с их стороны. Ведущие с бульдожьей хваткой цепляются за любые увиливания или попытки оправдаться, шаг за шагом убеждая гостей, что их повседневная жизнь пропитана белым превосходством. Например, если на фотографиях с друзьями сплошь белые лица - это повод задуматься. Если при прочтении новости о задержании темнокожего подростка полицией в приличном квартале американка сразу думает, что тот каким-то образом нарушил закон, это тоже тревожный звонок. Как отмечает издание The Cut, одной из наиболее частых признаваемых форм расизма является молчание или бездействие белых в ситуациях, когда они видят проявления расовой дискриминации. Нередко гостьям сказать нечего, но и это - расизм. "Я ничего не знаю - это классическое поведение белых. Они не знают, потому что это знание разрушило бы их имидж замечательных и добродетельных белых леди", - настаивает Рао.

Уже несколько американских СМИ обратили внимание на эту инициативу. Например, журнал New York Magazine назвал ее "Вечеринками с чувством вины". Джексон и Рао в интервью The Sunday Times не отрицают, что пытаются вызвать у гостей чувство дискомфорта, "разбить их белую хрупкость", поскольку "только неудобное заставляет принять решение измениться". Авторы инициативы умышленно делают это в формате званых ужинов, поскольку считают такие мероприятия зоной комфорта белых американок. "Это их безопасное место, чтобы поговорить о том, как они ненавидят своих мужей, как их раздражают дети, насколько они безумно заняты", - объясняет Рао. Под строгим взором двух "судей" белые женщины шаг за шагом стыдливо делают признания, но даже под бокалы белого вина дается это нелегко: некоторые нервничают, злятся, кричат на других. Если нахлынувшее чувство вины перед темнокожими выведет гостью из себя или прошибет до слез, она обязана выйти из-за стола и успокоиться в специальной комнате.

Джексон и Рао начали проводить такие ужины еще пару лет назад, но прошлогодние волнения на расовой почве стали для них "золотой жилой". О том, как взлетел спрос на такие сеансы, наглядно свидетельствует ценник - раньше Джексон и Рао брали две с половиной тысячи долларов за мероприятие, теперь уже пять тысяч долларов. А тем, кого ужин убедит в необходимости работать над собой, предлагается дальнейшее обучение - восемь занятий за 750 долларов, посвященных "деконструкции белизны". Набирающие популярность авторы инициативы также пишут книгу о борьбе с белизной.

Пока ужины проводятся только для женщин. Рао объясняет это тем, что "если белые женщины поставят сестринство выше белизны, мы свергнем патриархат". На сайте мужчины при желании могут заказать консультацию с Джексон или Рао за 300 долларов, но пока желающих не находилось.