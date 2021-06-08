В Техасе запретили требовать у жителей подтверждение вакцинации от COVID-19

Власти Техаса запретили бизнесу и правительственным учреждениям штата требовать от его жителей подтверждение вакцинации от коронавируса. Соответствующий закон подписал губернатор Грэг Эбботт.

По его словам, техасцы должны свободно ходить туда, куда хотят, без каких-либо ограничений или требований. Эбботт подчеркнул, что теперь на территории Техаса нельзя будет запрашивать данные о вакцинации "в качестве условия получения каких-либо услуг или доступа куда-либо", цитирует ТАСС.

Ранее данный законопроект был одобрен законодательным собранием штата. Авторами инициативы стали представители Республиканской партии.