Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан

Верховный суд России напомнил о категоричном запрете частным охранникам проводить личный досмотр граждан. Никакого обыска на проходной или на выходе из магазина быть не может. Если кажется, что в карманах у человека украденные вещи, надо вызывать полицию. Все.

Этот охранник магазина нарушает закон. Обыскивать вещи подозрительного покупателя может только полицейский. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Столь строгие разъяснения заложены в проекте постановления пленума Верховного суда России по вопросам привлечения к ответственности за различные должностные преступления в коммерческих организациях.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что разъяснения позволят правоохранительным органам более эффективно выявлять преступления в данной сфере и привлекать виновных к ответственности.

"В частности, большой блок разъяснений касается различных злоупотреблений в области госзаказа", - сказал он.

Особый акцент в документе сделан на нарушения частных детективов и частных охранников.

"Проект делает важное напоминание, касающееся полномочий частных охранников. Сотрудники ЧОПов не вправе проводить личный досмотр гражданина: такими полномочиями обладают только сотрудники правоохранительных органов. Например, обыск покупателя в магазине будет незаконным и должен повлечь возбуждение уголовного дела в отношении охранников", - пояснил Владимир Груздев.

Обвинить чоповцев в превышении полномочий можно не только за действия, причинившие вред здоровью, но и за посягательства на иные права граждан.

Привлечь частного охранника к ответственности можно в том числе в случае нарушения прав граждан на уважение чести и достоинства личности. Иными словами, даже хамство со стороны охранника - это уже превышение полномочий.

"Личный досмотр широкого круга граждан является исключительным правом сотрудников полиции. Частные охранники, как с лицензией, так и без нее, таким правом не обладают, - сказал адвокат Александр Погодин. - Однако любой охранник, выявивший на охраняемом объекте факт кражи, имеет право задержать лицо, совершившее преступление, зафиксировать следы фото-, видеозаписью и вызвать сотрудников полиции".

По его словам, частные охранники могут применять физическую силу, специальные средства, оружие для пресечения преступления против охраняемого имущества, отражения нападения, непосредственно угрожающего их жизни и здоровью, отражения группового или вооруженного нападения на охраняемое имущество. Последние два условия касаются применения оружия.

"Применение физической силы, специальных средств, оружия ограничиваются пределами необходимой обороны, крайней необходимости или задержания лица. Действия охранников должны быть адекватны действиям нарушителей, - говорит адвокат. - Превышение таких пределов влечет уголовную ответственность".

Еще в проекте говорится о "мертвых душах": людях, которые только числятся в организации, а зарплата идет в чей-то карман. Если руководитель частной фирмы наберет таких душ, тоже может пойти под статью. Причины могут быть самые разные. Например, наемный директор, который сам не является хозяином фирмы, может прикарманить зарплату "мертвых душ". Или с их помощью пытаться уйти от налогов и вывести средства в черный нал. Поэтому даже в частных фирмах начальникам "мертвых душ" придется объяснять, кому и за что они платят.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал, что за год за различные должностные преступления в коммерческих организациях был осужден 281 человек.