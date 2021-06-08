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08.06.2021 12:15
Рубрика: Власть

Верховный суд разработал законопроект о форме для работников судебного аппарата

Текст: Владислав Куликов
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Пленум Верховного суда России утвердил два законопроекта. Первый прописывает порядок обеспечения судей мантиями. Второй обязывает сотрудников судейского аппарата носить форму, а также, соответственно, прописывает порядок обеспечения их обмундированием.

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"Законопроект, подготовленный Верховным судом России, предусматривает обязательное ношение служебного обмундирования работниками аппарата федерального суда при исполнении должностных обязанностей. Носить форму будут обязаны помощники судьи, секретари судебного заседания, а также должностные лица, осуществляющие непосредственное взаимодействие с гражданами и представителями организаций", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он отметил, что нормы будут распространяться и на сотрудников канцелярий, принимающих граждан для выдачи или получения документов. "Инициатива направлена на повышение авторитета судебной системы. Служебная форма - дисциплинирующий фактор, отражающийся и на поведении сотрудников, и на отношении посетителей", - резюмировал Владимир Груздев.

В свою очередь член совета Федеральной палаты адвокатов Татьяна Проценко полагает, что вопрос об обеспечении работников судов служебным обмундированием назрел давно, еще с момента присвоения им классных чинов государственных служащих.

"Роль аппарата суда в организации процесса правосудия является важнейшей - именно сотрудники аппарата обеспечивают документооборот в суде, регистрацию и учет дел, рассматриваемых судом, организацию работы с гражданами и организациями, обратившимися за восстановлением своих нарушенных прав в суд или привлекаемых к ответственности, - говорит она. - Секретарь судебного заседания и помощник судьи являются лицами процессуальными - выполняют свои обязанности и несут ответственность в соответствии с процессуальными законами, то есть являются участниками судебного процесса вместе с судьей, прокурором и другими лицами".

По словам представителя ФПА, очевидно, что с учетом важности их роли в отправлении правосудия сотрудники аппарата должны быть предельно дисциплинированны и ответственны, чему несомненно способствует наличие единой служебной форменной одежды. "А принимая во внимание, что именно сотрудники аппарата в первую очередь общаются с посетителями суда, их внешний вид играет огромную роль и в формировании имиджа суда в глазах граждан и организаций", - сказала Татьяна Проценко.

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