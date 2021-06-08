Верховный суд разработал законопроект о форме для работников судебного аппарата

Пленум Верховного суда России утвердил два законопроекта. Первый прописывает порядок обеспечения судей мантиями. Второй обязывает сотрудников судейского аппарата носить форму, а также, соответственно, прописывает порядок обеспечения их обмундированием.

"Законопроект, подготовленный Верховным судом России, предусматривает обязательное ношение служебного обмундирования работниками аппарата федерального суда при исполнении должностных обязанностей. Носить форму будут обязаны помощники судьи, секретари судебного заседания, а также должностные лица, осуществляющие непосредственное взаимодействие с гражданами и представителями организаций", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он отметил, что нормы будут распространяться и на сотрудников канцелярий, принимающих граждан для выдачи или получения документов. "Инициатива направлена на повышение авторитета судебной системы. Служебная форма - дисциплинирующий фактор, отражающийся и на поведении сотрудников, и на отношении посетителей", - резюмировал Владимир Груздев.

В свою очередь член совета Федеральной палаты адвокатов Татьяна Проценко полагает, что вопрос об обеспечении работников судов служебным обмундированием назрел давно, еще с момента присвоения им классных чинов государственных служащих.

"Роль аппарата суда в организации процесса правосудия является важнейшей - именно сотрудники аппарата обеспечивают документооборот в суде, регистрацию и учет дел, рассматриваемых судом, организацию работы с гражданами и организациями, обратившимися за восстановлением своих нарушенных прав в суд или привлекаемых к ответственности, - говорит она. - Секретарь судебного заседания и помощник судьи являются лицами процессуальными - выполняют свои обязанности и несут ответственность в соответствии с процессуальными законами, то есть являются участниками судебного процесса вместе с судьей, прокурором и другими лицами".

По словам представителя ФПА, очевидно, что с учетом важности их роли в отправлении правосудия сотрудники аппарата должны быть предельно дисциплинированны и ответственны, чему несомненно способствует наличие единой служебной форменной одежды. "А принимая во внимание, что именно сотрудники аппарата в первую очередь общаются с посетителями суда, их внешний вид играет огромную роль и в формировании имиджа суда в глазах граждан и организаций", - сказала Татьяна Проценко.