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08.06.2021 18:19
Рубрика: Общество

Вертолет Airbus H145 впервые совершил полет на экологически чистом топливе

Текст: Наталия Ячменникова
Фото: CARL OCKIER/AFP Фото: CARL OCKIER/AFP
Фото: CARL OCKIER/AFP

Спасательный вертолет H145 немецкой некоммерческой спасательной службы впервые совершил полет на экологически чистом авиатопливе, открыв новую страницу в развитии мировой авиации. Машина была заправлена биотопливом второго поколения. Это экологически чистое топливо, наиболее предпочтительное в авиации. Оно позволяет снизить углеродосодержащие выбросы до 90% по сравнению с обычным авиакеросином, поскольку производится из отходных материалов экономики замкнутого цикла, таких, как пищевые масла и жиры. Таким образом, процесс изготовления топлива не оказывает влияния на производство сельскохозяйственных продуктов питания.

Фото: Andy Dunaway/wikipedia.org
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Топливо, использованное для первого полета спасательного вертолета в Мюнхене, было произведено на заводе во Франции из переработанного пищевого масла без добавления растительных масел первого отжима. Проект с использованием спасательного вертолета запущен для изучения всех аспектов применения биотоплива на этой машине. Летом 2021 года пройдут эксплуатационные испытания.

В настоящее время биотопливо сертифицировано и одобрено для заправки самолетов и вертолетов в пропорции 50/50 с обычным керосином. Спасательный вертолет совершил полет на 40%-ной смеси.

"Этот полет полет - первый шаг Airbus Helicopters на пути к созданию модельного ряда вертолетов с самым низким уровнем углеродосодержащих выбросов в мире", - сказал глава Airbus Helicopters Бруно Эвен.

Общество Наука Компании Авиация Airbus

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