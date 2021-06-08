Видео: Макрон получил пощечину от мужчины из толпы

Вопиющий инцидент приключился во вторник с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время его рабочей поездки в департамент Дром.

Незнакомец из толпы попытался... дать пощечину главе Пятой республики! Охранники Макрона едва успели перехватить занесенную над ним руку. Надо признать, что сработали секьюрити оперативно.

Кадры, запечатлевшие нападение на французского президента, облетели мировые СМИ и соцсети. А ведь ничего не предвещало скандала. Месье Макрон бодрым шагом подошел к ограждению возле лицея, за которым его встречали местные жители, и дружелюбно взял за руку бородатого мужчину в маске. Внезапно тот замахнулся на Макрона и уже готов был наотмашь ударить президента по лицу.

Впрочем, в Елисейском дворце настаивают, что это была не полноценная оплеуха, но "попытка пощечины". Что двигало злоумышленником, пока не ясно.

Полиция задержала двоих подозреваемых.