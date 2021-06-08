Власти Израиля отменят с 15 июня предписание об обязательном ношении масок в помещениях, если санитарно-эпидемиологическая ситуация не ухудшится в ближайшие дни.

Напомним, что первого июня в стране сняли все карантинные ограничения кроме этого. Как заявил израильский министр здравоохранения Юлий Эдельштейн, единственным исключением пока останутся школы. В стране только началась вакцинация подростков в возрасте 12-15 лет, и если она пройдет успешно, правительство разрешит школьникам не носить маски в классах.

Ослабление правил коснется и аэропорта Бен Гурион, отмечает издание Times of Israel. Но некоторые другие ограничения пока там продолжат действовать. Например, авиакомпании могут потребовать надевать маски в своих самолетах. Кроме того, минздрав Израиля не отказывается от списка "красных" стран, туристы из которых должны проходить 10-дневный карантин.