Володин: Никого не имеют право увольнять за отказ делать прививку

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил, что предстоит разобраться в информации об увольнениях работников, которые не хотят делать прививки от коронавируса.

Сегодня Госдума рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о включении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок.

"Если кто-то увязывает календарь с увольнениями, давайте разберемся, поправим: и людей защитим, и уберем эту угрозу, - заявил Володин в ходе обсуждения депутатами повестки пленарного заседания. - Вот в чем наша задача. Потому что президент говорил, и мы еще раз должны здесь сказать: прививка дело добровольное. Никого заставлять не надо".

Данный вопрос депутаты планируют обсудить этот вопрос с представителями Минздрава и Роспотребнадзора.

"Если мы с вами понимаем, что никого не имеют право уволить за то, что он не сделал вакцину, значит, на контроль возьмем, защитим людей", - предложил спикер. Ведь, по его словам, нужно дать гражданам возможность сделать самостоятельный выбор в вопросе вакцинации.

Ранее Володин сообщил журналистам, что депутатам поступает большое количество обращения от избирателей с опасениями, что инициатива сделает вакцинацию от COVID-19 обязательной. Однако проект камбина этого не предполагает.