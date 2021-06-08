Володин счел декларативной статью украинской Конституции о защите языков

Статья Конституции Украины, которая гарантирует защиту русского и других языков национальных меньшинств, является пустой декларацией. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Ранее Госдума приняла заявление по поводу инициативы властей Украины по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины. Депутаты призвали парламенты стран и европейские парламентские организации осудить законодательную инициативу президента Украины Владимира Зеленского.

"Кстати, в Конституции Украины есть статья, которой "гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств", - отметил в связи с этим Володин. - Пустая декларация. Более того, под лозунгом "защиты украинского языка" фактически развернута травля русского и других народов".

Спикер напомнил, что Украина называет себя демократической страной.

"А что за этой вывеской? - добавил он. - Наступление на права и свободы: закрыты оппозиционные СМИ и партии, люди преследуются по политическим мотивам, нарушаются права граждан, которые хотят говорить и учиться не только на украинском, но и на родном языке, свободно на нем общаться".