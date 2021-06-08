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08.06.2021 06:31
Рубрика: Общество

ВОЗ: Активная вакцинация снизит риск распространения новых штаммов

Текст: Максим Макарычев
Фото: AFP/Ebrahim HAMID Фото: AFP/Ebrahim HAMID
Фото: AFP/Ebrahim HAMID

Майкл Райан, исполнительный директор Программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям, заявил о необходимости охватить вакцинацией против COVID-19 не менее 80 процентов населения. Это позволит значительно снизить риск того, что "завезенные" случаи коронавируса, включая новые штаммы, смогут спровоцировать более широкую вспышку пандемии.

Фото: Reuters
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Райан заявил на пресс-конференции, что "высокий уровень охвата вакцинацией является выходом из этой пандемии". Многие обеспеченные страны уже переходят к вакцинации подростков и детей, даже несмотря на то, что эти страны вынуждены делиться вакцинами с более бедными государствами, отмечает Associated Press. В Британии, в которой значительно сократилось количество случаев заражения коронавирусом благодаря активной вакцинации, в последнее время наблюдается рост числа случаев, в основном связанных с так называемым "дельта-вариантом", который первоначально появился в Индии. Райан признал, что ученым пока не совсем ясно, какой процент охвата вакцинацией необходим, чтобы полностью нейтрализовать передачу вируса.

Со своей стороны Мария Ван Керхове, технический руководитель ВОЗ по COVID-19, отметила, что дельта-вариант распространяется более чем в 60 странах и "он более передаваем", чем альфа-вариант, впервые появившийся в Соединенном Королевстве. По ее словам, в настоящее время во многих странах наблюдаются тревожные тенденции к повышенной передаче вируса, ослаблению мер общественного здравоохранения и социального дистанцирования. Отметила она неравномерное и несправедливое распределение вакцин.

Между тем, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал лидеров развитых стран G-7 ("Большой семерки") помочь поддерживаемой ООН программе вакцинации против COVID-19 для расширения доступа развивающихся стран к препаратам. Лидеры G-7 соберутся на встречу в Англии в конце этой недели. По словам главы ВОЗ, они могут помочь достичь цели, заключающейся в том, чтобы не менее 10 процентов населения в каждой стране были вакцинированы к концу сентября и 30 процентов к концу 2021 года. "Чтобы достичь этих целей, нам нужно дополнительно 250 миллионов доз к сентябрю, и нам нужны сотни миллионов доз только в июне и июле, - уточнил Гебрейесус - У этих семи стран есть силы для достижения этих целей. Я призываю G-7 не просто поделиться ими, а поделиться ими в июне и июле".

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Вакцинация от коронавируса Прививки и вакцинация

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