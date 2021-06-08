Врач раскрыл опасность народных способов лечения COVID-19

Распространенные в интернете советы по лечению нового коронавируса, например, употребление внутрь соды или перекиси водорода - не только бесполезны, но и вредны. Об этом рассказал врач-терапевт Георгий Сапего.

Рассчитывать на то, что перекись водорода поможет восполнить недостаток кислорода в организме, как утверждают авторы советов, не стоит. Этот состав при приеме внутрь быстро нейтрализуется при контакте с полостью рта, слюной, пищеводом и желудком.

- Если ее окажется больше, чем допустимо, то в худшем случае будет боль в животе, тошнота или рвота. Те несколько капель перекиси водорода, которые рекомендуется принимать в некоторых народных рецептах, добавят нам не больше нескольких миллиграммов кислорода в день. На самом деле каждый день человек потребляет почти килограмм кислорода. То есть эти несколько миллиграммов ни на что не подействуют, - сказал врач радио Sputnik.

Сода, влияющая на кислотно-щелочной баланс, также не поможет при самостоятельном лечении COVID-19, пояснил врач. Этот продукт остается актуальным средством от изжоги, но не является лучшим препаратом для нейтрализации кислоты в желудке, он противопоказан пожилым людям, беременным женщинам и детям. По словам Сапего, иногда соду используют спортсмены в качестве так называемого щелочного допинга - принятая перед интенсивной физнагрузкой порция соды нейтрализует кислоту и может повысить на несколько минут повысить работоспособность.

- Но такой фокус срабатывает не всегда, от него тошнит, и практикуют это дело только исходно здоровые молодые и сильные люди, - подчеркнул доктор.

Он также предостерег от самостоятельного приема соды для ощелачивания организма при коронавирусной инфекции. Правильно это сделать могут только врачи в реанимации и при крайней необходимости.