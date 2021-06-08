ВС напомнил об ответственности частных охранников за причинение вреда гражданам

Верховный суд России обсудил проект постановления пленума, разъясняющего, как наказывать за служебные преступления в коммерческих организациях. В частности, документ перечисляет, за что грозит уголовная ответственность частным охранникам. Обвинить чоповцев в превышении полномочий можно не только за действия, причинившие вред здоровью, но и за посягательства на иные права граждан, в том числе право на уважение чести и достоинства личности. Иными словами, даже хамство со стороны охранника - это уже превышение полномочий.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что разъяснения Верховного суда позволят правоохранительным органам более эффективно выявлять преступления в данной сфере и привлекать виновных к ответственности.

"В частности, большой блок разъяснений касается различных злоупотреблений в области госзаказа. Также проект делает важное напоминание, касающееся полномочий частных охранников. Сотрудники ЧОП не вправе проводить личный досмотр гражданина: такими полномочиями обладают только сотрудники правоохранительных органов. Например, обыск покупателя в магазине будет незаконным и должен повлечь возбуждение уголовного дела в отношении охранников", - пояснил Владимир Груздев.

В свою очередь заместитель заведующего бюро адвокатов "Де-юре" Александр Погодин отметил, что частные охранники должны соблюдать конституционные права и свободы человека и гражданина, права и законные интересы физических и юридических лиц.

"Личный досмотр широкого круга граждан является исключительным правом сотрудников полиции. Частные охранники, как с лицензией, так и без нее, таким правом не обладают, - сказал он. - Однако любой охранник, выявивший на охраняемом объекте факт кражи, имеет право задержать лицо, совершившее преступление, зафиксировать следы фото, видеозаписью, и вызвать сотрудников полиции".