Всемирный банк ожидает самого быстрого за 80 лет отскока экономики

По сравнению с январским прогнозом Всемирный банк повысил оценку роста мировой экономики на 1,5 процентных пункта в 2021 году и на 0,5 п.п. в 2022 году. Ранее Всемирный банк улучшил прогноз и по России с 2,9 до 3,2% на 2021 год и оставил прежней оценку на 2022 год (также 3,2%).

Отскок глобальной экономики преимущественно основан на интенсивном подъеме в нескольких крупных странах. По прогнозам Всемирного банка, в США темпы роста достигнут в этом году 6,8% (после спада на 3,5% в 2020 году) благодаря крупномасштабным мерам бюджетно-финансовой поддержки и ослаблению пандемийных ограничений; другим локомотивом выступает Китай с прогнозом роста в 8,5% после сравнительно скромного, но все же роста на 2,3% в 2020 году.

Несмотря на восстановление экономики, мировой объем производства к концу текущего года, по оценке Всемирного банка, окажется примерно на 2% ниже по сравнению с прогнозами, сделанными до начала пандемии. Приблизительно две трети стран с формирующимися рынками и развивающиеся страны не сумеют компенсировать снижение дохода на душу населения к 2022 году. Пандемия свела на нет достижения в области сокращения бедности и способствовала усилению нестабильности и усугублению других долгосрочных проблем в тех странах с низким уровнем дохода, где есть трудности с вакцинацией, говорится в докладе Всемирного банка.

"Несмотря на обнадеживающие признаки восстановления мировой экономики, пандемия продолжает усугублять бедность и неравенство среди населения развивающихся стран по всему миру, - отмечает президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс. - Налицо насущная необходимость принятия скоординированных в мировом масштабе мер по ускорению распределения вакцин и смягчения долгового бремени, особенно в странах с низким уровнем дохода. По мере ослабления кризиса в здравоохранении директивным органам будет необходимо заняться преодолением долгосрочных последствий пандемии и принять меры по стимулированию экологичного, устойчивого и инклюзивного роста экономики, не теряя из виду сохранение макроэкономической стабильности".