Всемирный банк ожидает устойчивого восстановления российской экономики

Всемирный банк не видит глобальных рисков для российской экономики и ждет от нее стабильного восстановления. По прогнозам регулятора, рост ВВП РФ ожидается по 3,2 процента в 2021 и в 2022 годах, передает РИА Новости.

Как говорится в сообщении, такой прогноз сделан с учетом антироссийских санкций и повышения ключевой ставки Центральным банком России (ближайшее заседание ЦБ состоится 11 июня).

"Российскую экономику поддержит внутренний спрос и рост цен на энергоносители...", - говорится в докладе Всемирного банка.