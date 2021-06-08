Вышел русский трейлер боевика с Ван Даммом "Последний наемник"

Обнародован локализованный трейлер комедийного боевика "Последний наемник" (The Last Mercenary) - Жан-Клодом Ван Даммом. Опус на балансе Netflix. Ролик, соответственно, помещен на YouTube-канал российского подразделения стриминга.

В нем 60-летний артист-спортсмен обильно бьет лица, странно переодевается, старчески морщится, садится на шпагат, пляшет и всеми силами изображает самоиронию, то и дело падая до уровня неловкой самопародии.

Играет актер очередного легендарного наемника, владеющего всеми видами оружия и неуловимого. Но супостаты таки нашли лазейку, как вдарить супермену по больному.

"Загадочный тайный агент, осужденный правительством, вынужден вернуться во Францию, чтобы спасти своего сына, которого подставила международная террористическая организация", - сообщает официальный синопсис.

Режиссер и соавтор сценария - Давид Шарон ("Шутки в сторону"). В других ролях: Эрик Жюдор, Миу-Миу, Патрик Тимси, Валери Каприски, Нассим Си Ахмед, Майк Гассэвей.

Релиз - 30 июля.