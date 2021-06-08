Вышла книга журналиста "РГ" о Викторе Буте

В издательстве АСТ вышла книга "Виктор Бут. Подлинная история "оружейного барона", написанная журналистом "Российской газеты" Александром Гасюком. Она включает до сих пор не публиковавшиеся документы и свидетельства очевидцев, непосредственно знакомых с громкой историей россиянина, отбывающего 25-летнее заключение в американской тюрьме. В нее вошли даже тюремные рисунки Бута. Во вторник, 8 июня, книга увидела свет в электронном виде, а к концу месяца она должна поступить на полки магазинов. Кроме того, появится ее аудиоверсия.

Фото: Обложка книги Александра Гасюка

"Специальный корреспондент "Российской газеты" Александр Гасюк делает попытку объективно изложить все обстоятельства ареста бизнесмена Виктора Бута и посмотреть на произошедшее с нашим соотечественником в контексте международной политики. Автор книги досконально изучил биографию своего героя, взял у него интервью, поговорил с непосредственными участниками событий и экспертами в сфере права и международной политики. Александр Гасюк ставил перед собой задачу реконструировать... полную картину операции спецслужб США "Безудержный" по захвату Виктора Бута в Таиланде. До сих пор в этой истории на многие вопросы не было дано ответов, и автор книги заполняет эти пробелы", - говорится в пресс-релизе издательства.

А вот что сам Александр Гасюк рассказывает о том, как родился замысел книги. "С Виктором Бутом я впервые встретился в 2012 году в американской тюрьме в период моей работы собственным корреспондентом "Российской газеты" в США. История Бута - весьма неординарной и харизматичной личности - заинтересовала меня уже тогда. В течение последующих лет я собирал любую информацию о предпринимателе и истинных причинах его ареста американскими властями. Несмотря на обилие различных сведений в СМИ о россиянине, на самом деле большая часть информации о Буте является отрывочной, противоречивой и, зачастую, недостоверной. Кроме того, вокруг этого громкого дела и на Западе, да и у нас в стране создано огромное количество мифов и фейков. В книге, которая в некотором роде является журналистским расследованием, я постарался пролить свет на подлинную историю Виктора Бута. Рассказать о его настоящей, а не выдуманной биографии. В подробностях изложить это весьма запутанное дело с самого начала, оценить его в международно-политическом контексте и объективно, насколько это возможно, проанализировать произошедшее с нашим соотечественником", - поделился Гасюк с "РГ".

Журналист отметил, что ему помогли "интервью, которые удалось взять у самого Виктора, его тюремные письма домой, беседы с друзьями и деловыми партнёрами предпринимателя, оригиналы судебных, адвокатских и других, ранее неизвестных широкой публике документов".

"В выпущенной издательством АСТ книге впервые публикуются отрывки из личных дневников супруги россиянина Аллы Бут, за предоставление которых я ей очень благодарен. В этих эмоциональных записях отразилась вся глубина семейной трагедии, которую последние 13 лет заключения Виктора переживают близкие ему люди. Все это время они твердо верят в возвращение своего мужа, отца, сына и товарища на Родину. Рад, что удалось опубликовать неизвестные ранее тюремные рисунки Бута. В этих талантливых работах, написанных карандашом, ручкой и пастелью, нашли отражение восприятие Виктором внешнего мира и того, с чем ему пришлось столкнуться в американских застенках. Надеюсь, что после знакомства с книгой у заинтересованного в деле Виктора Бута читателя возникнут более полные и объективные представления об этой громкой истории", - признал автор.