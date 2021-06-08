Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
За сутки в России подтверждено 9977 случаев COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 15,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам
- 1 Москва 3817
- 2 Санкт-Петербург 846
- 3 Московская область 776
- 4 Нижегородская область 163
- 5 Ростовская область 155
- 6 Воронежская область 140
- 7 Республика Бурятия 112
- 8 Иркутская область 112
- 9 Республика Крым 107
- 10 Свердловская область 105
- 11 Саратовская область 104
- 12 Республика Саха (Якутия) 101
- 13 Краснодарский край 98
- 14 Пермский край 97
- 15 Красноярский край 97
- 16 Республика Башкортостан 89
- 17 Ленинградская область 86
- 18 Волгоградская область 86
- 19 Челябинская область 85
- 20 Ульяновская область 83
- 21 Смоленская область 81
- 22 Брянская область 81
- 23 Ярославская область 78
- 24 Новосибирская область 78
- 25 Тверская область 76
- 26 Пензенская область 73
- 27 Архангельская область 70
- 28 Омская область 67
- 29 Оренбургская область 66
- 30 Калининградская область 65
- 31 Кировская область 65
- 32 Кемеровская область 64
- 33 Самарская область 64
- 34 Забайкальский край 62
- 35 Тамбовская область 61
- 36 Курская область 61
- 37 Ханты-Мансийский автономный округ 61
- 38 Ивановская область 59
- 39 Белгородская область 58
- 40 Алтайский край 57
- 41 Республика Карелия 56
- 42 Липецкая область 56
- 43 Тульская область 54
- 44 Ставропольский край 54
- 45 Приморский край 53
- 46 Хабаровский край 52
- 47 Тюменская область 51
- 48 Республика Дагестан 50
- 49 Мурманская область 49
- 50 Калужская область 47
- 51 Рязанская область 47
- 52 Владимирская область 46
- 53 Республика Чувашия 45
- 54 Орловская область 44
- 55 Вологодская область 44
- 56 Сахалинская область 39
- 57 Удмуртская Республика 39
- 58 Астраханская область 38
- 59 Республика Хакасия 36
- 60 Псковская область 33
- 61 Костромская область 33
- 62 Республика Коми 33
- 63 Томская область 32
- 64 Новгородская область 30
- 65 Республика Татарстан 30
- 66 Курганская область 29
- 67 Республика Мордовия 28
- 68 Севастополь 27
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 23
- 70 Амурская область 23
- 71 Республика Марий Эл 22
- 72 Республика Алтай 20
- 73 Республика Калмыкия 15
- 74 Карачаево-Черкесская Республика 13
- 75 Кабардино-Балкарская Республика 13
- 76 Камчатский край 12
- 77 Республика Ингушетия 12
- 78 Чеченская Республика 11
- 79 Республика Адыгея 8
- 80 Республика Северная Осетия-Алания 8
- 81 Республика Тыва 7
- 82 Магаданская область 4
- 83 Еврейская автономная область 4
- 84 Чукотский автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 145 843 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Ненецкий автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва 0,04%
- 3. Магаданская область, Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%
За последние сутки подтверждено 379 смертей
- Москва 62
- Санкт-Петербург 49
- Нижегородская область 17
- Ростовская область 16
- Ленинградская область 14
- Краснодарский край 11
- Свердловская область 11
- Воронежская область 9
- Московская область 9
- Волгоградская область 9
- Самарская область 9
- Саратовская область 9
- Пермский край 7
- Челябинская область 7
- Красноярский край 7
- Тверская область 6
- Тульская область 6
- Ставропольский край 6
- Иркутская область 6
- Республика Бурятия 6
- Республика Крым 5
- Оренбургская область 5
- Пензенская область 5
- Алтайский край 5
- Новосибирская область 5
- Курская область 4
- Липецкая область 4
- Республика Татарстан 4
- Белгородская область 3
- Брянская область 3
- Владимирская область 3
- Рязанская область 3
- Ярославская область 3
- Республика Карелия 3
- Архангельская область 3
- Вологодская область 3
- Мурманская область 3
- Республика Чувашия 3
- Ивановская область 2
- Костромская область 2
- Орловская область 2
- Тамбовская область 2
- Псковская область 2
- Севастополь 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Удмуртская Республика 2
- Курганская область 2
- Тюменская область 2
- Омская область 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Хабаровский край 2
- Республика Калмыкия 1
- Астраханская область 1
- Республика Дагестан 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
- Кемеровская область 1
- Забайкальский край 1
- Амурская область 1
- Сахалинская область 1
За весь период по России умерло 124 496 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 883 человек
- Москва 2018
- Санкт-Петербург 1245
- Московская область 932
- Ростовская область 292
- Республика Башкортостан 176
- Саратовская область 145
- Воронежская область 137
- Белгородская область 121
- Челябинская область 120
- Иркутская область 119
- Пермский край 107
- Нижегородская область 107
- Свердловская область 106
- Ставропольский край 99
- Астраханская область 95
- Республика Бурятия 95
- Ульяновская область 91
- Оренбургская область 89
- Краснодарский край 88
- Ленинградская область 87
- Смоленская область 84
- Новосибирская область 84
- Красноярский край 81
- Волгоградская область 79
- Липецкая область 77
- Республика Крым 70
- Архангельская область 69
- Брянская область 68
- Тверская область 68
- Ярославская область 68
- Республика Коми 68
- Омская область 65
- Ивановская область 64
- Республика Карелия 64
- Кировская область 64
- Калининградская область 62
- Самарская область 61
- Республика Хакасия 60
- Кемеровская область 59
- Республика Саха (Якутия) 59
- Курская область 58
- Ханты-Мансийский автономный округ 57
- Пензенская область 54
- Тульская область 50
- Республика Чувашия 47
- Тюменская область 47
- Хабаровский край 47
- Владимирская область 45
- Калужская область 45
- Рязанская область 45
- Алтайский край 44
- Орловская область 41
- Вологодская область 41
- Республика Дагестан 41
- Удмуртская Республика 41
- Костромская область 40
- Курганская область 40
- Приморский край 38
- Тамбовская область 36
- Севастополь 35
- Республика Мордовия 35
- Новгородская область 29
- Ямало-Ненецкий автономный округ 27
- Забайкальский край 25
- Псковская область 24
- Республика Алтай 24
- Мурманская область 22
- Амурская область 20
- Республика Марий Эл 19
- Сахалинская область 18
- Республика Калмыкия 15
- Республика Ингушетия 15
- Карачаево-Черкесская Республика 13
- Кабардино-Балкарская Республика 11
- Чеченская Республика 10
- Республика Адыгея 9
- Республика Татарстан 8
- Томская область 7
- Республика Северная Осетия - Алания 6
- Магаданская область 5
- Республика Тыва 3
- Ненецкий автономный округ 1
- Камчатский край 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 752 085.