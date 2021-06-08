За сутки в России подтверждено 9977 случаев COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 15,0% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам

1 Москва 3817

2 Санкт-Петербург 846

3 Московская область 776

4 Нижегородская область 163

5 Ростовская область 155

6 Воронежская область 140

7 Республика Бурятия 112

8 Иркутская область 112

9 Республика Крым 107

10 Свердловская область 105

11 Саратовская область 104

12 Республика Саха (Якутия) 101

13 Краснодарский край 98

14 Пермский край 97

15 Красноярский край 97

16 Республика Башкортостан 89

17 Ленинградская область 86

18 Волгоградская область 86

19 Челябинская область 85

20 Ульяновская область 83

21 Смоленская область 81

22 Брянская область 81

23 Ярославская область 78

24 Новосибирская область 78

25 Тверская область 76

26 Пензенская область 73

27 Архангельская область 70

28 Омская область 67

29 Оренбургская область 66

30 Калининградская область 65

31 Кировская область 65

32 Кемеровская область 64

33 Самарская область 64

34 Забайкальский край 62

35 Тамбовская область 61

36 Курская область 61

37 Ханты-Мансийский автономный округ 61

38 Ивановская область 59

39 Белгородская область 58

40 Алтайский край 57

41 Республика Карелия 56

42 Липецкая область 56

43 Тульская область 54

44 Ставропольский край 54

45 Приморский край 53

46 Хабаровский край 52

47 Тюменская область 51

48 Республика Дагестан 50

49 Мурманская область 49

50 Калужская область 47

51 Рязанская область 47

52 Владимирская область 46

53 Республика Чувашия 45

54 Орловская область 44

55 Вологодская область 44

56 Сахалинская область 39

57 Удмуртская Республика 39

58 Астраханская область 38

59 Республика Хакасия 36

60 Псковская область 33

61 Костромская область 33

62 Республика Коми 33

63 Томская область 32

64 Новгородская область 30

65 Республика Татарстан 30

66 Курганская область 29

67 Республика Мордовия 28

68 Севастополь 27

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 23

70 Амурская область 23

71 Республика Марий Эл 22

72 Республика Алтай 20

73 Республика Калмыкия 15

74 Карачаево-Черкесская Республика 13

75 Кабардино-Балкарская Республика 13

76 Камчатский край 12

77 Республика Ингушетия 12

78 Чеченская Республика 11

79 Республика Адыгея 8

80 Республика Северная Осетия-Алания 8

81 Республика Тыва 7

82 Магаданская область 4

83 Еврейская автономная область 4

84 Чукотский автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 145 843 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки

1. Ненецкий автономный округ 0%

2. Республика Тыва 0,04%

3. Магаданская область, Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%

За последние сутки подтверждено 379 смертей

Москва 62

Санкт-Петербург 49

Нижегородская область 17

Ростовская область 16

Ленинградская область 14

Краснодарский край 11

Свердловская область 11

Воронежская область 9

Московская область 9

Волгоградская область 9

Самарская область 9

Саратовская область 9

Пермский край 7

Челябинская область 7

Красноярский край 7

Тверская область 6

Тульская область 6

Ставропольский край 6

Иркутская область 6

Республика Бурятия 6

Республика Крым 5

Оренбургская область 5

Пензенская область 5

Алтайский край 5

Новосибирская область 5

Курская область 4

Липецкая область 4

Республика Татарстан 4

Белгородская область 3

Брянская область 3

Владимирская область 3

Рязанская область 3

Ярославская область 3

Республика Карелия 3

Архангельская область 3

Вологодская область 3

Мурманская область 3

Республика Чувашия 3

Ивановская область 2

Костромская область 2

Орловская область 2

Тамбовская область 2

Псковская область 2

Севастополь 2

Карачаево-Черкесская Республика 2

Удмуртская Республика 2

Курганская область 2

Тюменская область 2

Омская область 2

Республика Саха (Якутия) 2

Хабаровский край 2

Республика Калмыкия 1

Астраханская область 1

Республика Дагестан 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Республика Мордовия 1

Кировская область 1

Кемеровская область 1

Забайкальский край 1

Амурская область 1

Сахалинская область 1

За весь период по России умерло 124 496 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 883 человек

Москва 2018

Санкт-Петербург 1245

Московская область 932

Ростовская область 292

Республика Башкортостан 176

Саратовская область 145

Воронежская область 137

Белгородская область 121

Челябинская область 120

Иркутская область 119

Пермский край 107

Нижегородская область 107

Свердловская область 106

Ставропольский край 99

Астраханская область 95

Республика Бурятия 95

Ульяновская область 91

Оренбургская область 89

Краснодарский край 88

Ленинградская область 87

Смоленская область 84

Новосибирская область 84

Красноярский край 81

Волгоградская область 79

Липецкая область 77

Республика Крым 70

Архангельская область 69

Брянская область 68

Тверская область 68

Ярославская область 68

Республика Коми 68

Омская область 65

Ивановская область 64

Республика Карелия 64

Кировская область 64

Калининградская область 62

Самарская область 61

Республика Хакасия 60

Кемеровская область 59

Республика Саха (Якутия) 59

Курская область 58

Ханты-Мансийский автономный округ 57

Пензенская область 54

Тульская область 50

Республика Чувашия 47

Тюменская область 47

Хабаровский край 47

Владимирская область 45

Калужская область 45

Рязанская область 45

Алтайский край 44

Орловская область 41

Вологодская область 41

Республика Дагестан 41

Удмуртская Республика 41

Костромская область 40

Курганская область 40

Приморский край 38

Тамбовская область 36

Севастополь 35

Республика Мордовия 35

Новгородская область 29

Ямало-Ненецкий автономный округ 27

Забайкальский край 25

Псковская область 24

Республика Алтай 24

Мурманская область 22

Амурская область 20

Республика Марий Эл 19

Сахалинская область 18

Республика Калмыкия 15

Республика Ингушетия 15

Карачаево-Черкесская Республика 13

Кабардино-Балкарская Республика 11

Чеченская Республика 10

Республика Адыгея 9

Республика Татарстан 8

Томская область 7

Республика Северная Осетия - Алания 6

Магаданская область 5

Республика Тыва 3

Ненецкий автономный округ 1

Камчатский край 1

Еврейская автономная область 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 752 085.