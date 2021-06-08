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08.06.2021 11:15
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 9977 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

За сутки в России подтверждено 9977 случаев COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 15,0% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам
  • 1 Москва 3817
  • 2 Санкт-Петербург 846
  • 3 Московская область 776
  • 4 Нижегородская область 163
  • 5 Ростовская область 155
  • 6 Воронежская область 140
  • 7 Республика Бурятия 112
  • 8 Иркутская область 112
  • 9 Республика Крым 107
  • 10 Свердловская область 105
  • 11 Саратовская область 104
  • 12 Республика Саха (Якутия) 101
  • 13 Краснодарский край 98
  • 14 Пермский край 97
  • 15 Красноярский край 97
  • 16 Республика Башкортостан 89
  • 17 Ленинградская область 86
  • 18 Волгоградская область 86
  • 19 Челябинская область 85
  • 20 Ульяновская область 83
  • 21 Смоленская область 81
  • 22 Брянская область 81
  • 23 Ярославская область 78
  • 24 Новосибирская область 78
  • 25 Тверская область 76
  • 26 Пензенская область 73
  • 27 Архангельская область 70
  • 28 Омская область 67
  • 29 Оренбургская область 66
  • 30 Калининградская область 65
  • 31 Кировская область 65
  • 32 Кемеровская область 64
  • 33 Самарская область 64
  • 34 Забайкальский край 62
  • 35 Тамбовская область 61
  • 36 Курская область 61
  • 37 Ханты-Мансийский автономный округ 61
  • 38 Ивановская область 59
  • 39 Белгородская область 58
  • 40 Алтайский край 57
  • 41 Республика Карелия 56
  • 42 Липецкая область 56
  • 43 Тульская область 54
  • 44 Ставропольский край 54
  • 45 Приморский край 53
  • 46 Хабаровский край 52
  • 47 Тюменская область 51
  • 48 Республика Дагестан 50
  • 49 Мурманская область 49
  • 50 Калужская область 47
  • 51 Рязанская область 47
  • 52 Владимирская область 46
  • 53 Республика Чувашия 45
  • 54 Орловская область 44
  • 55 Вологодская область 44
  • 56 Сахалинская область 39
  • 57 Удмуртская Республика 39
  • 58 Астраханская область 38
  • 59 Республика Хакасия 36
  • 60 Псковская область 33
  • 61 Костромская область 33
  • 62 Республика Коми 33
  • 63 Томская область 32
  • 64 Новгородская область 30
  • 65 Республика Татарстан 30
  • 66 Курганская область 29
  • 67 Республика Мордовия 28
  • 68 Севастополь 27
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 23
  • 70 Амурская область 23
  • 71 Республика Марий Эл 22
  • 72 Республика Алтай 20
  • 73 Республика Калмыкия 15
  • 74 Карачаево-Черкесская Республика 13
  • 75 Кабардино-Балкарская Республика 13
  • 76 Камчатский край 12
  • 77 Республика Ингушетия 12
  • 78 Чеченская Республика 11
  • 79 Республика Адыгея 8
  • 80 Республика Северная Осетия-Алания 8
  • 81 Республика Тыва 7
  • 82 Магаданская область 4
  • 83 Еврейская автономная область 4
  • 84 Чукотский автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 145 843 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Ненецкий автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва 0,04%
  • 3. Магаданская область, Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%
За последние сутки подтверждено 379 смертей
  • Москва 62
  • Санкт-Петербург 49
  • Нижегородская область 17
  • Ростовская область 16
  • Ленинградская область 14
  • Краснодарский край 11
  • Свердловская область 11
  • Воронежская область 9
  • Московская область 9
  • Волгоградская область 9
  • Самарская область 9
  • Саратовская область 9
  • Пермский край 7
  • Челябинская область 7
  • Красноярский край 7
  • Тверская область 6
  • Тульская область 6
  • Ставропольский край 6
  • Иркутская область 6
  • Республика Бурятия 6
  • Республика Крым 5
  • Оренбургская область 5
  • Пензенская область 5
  • Алтайский край 5
  • Новосибирская область 5
  • Курская область 4
  • Липецкая область 4
  • Республика Татарстан 4
  • Белгородская область 3
  • Брянская область 3
  • Владимирская область 3
  • Рязанская область 3
  • Ярославская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Архангельская область 3
  • Вологодская область 3
  • Мурманская область 3
  • Республика Чувашия 3
  • Ивановская область 2
  • Костромская область 2
  • Орловская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Псковская область 2
  • Севастополь 2
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Удмуртская Республика 2
  • Курганская область 2
  • Тюменская область 2
  • Омская область 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Хабаровский край 2
  • Республика Калмыкия 1
  • Астраханская область 1
  • Республика Дагестан 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Республика Мордовия 1
  • Кировская область 1
  • Кемеровская область 1
  • Забайкальский край 1
  • Амурская область 1
  • Сахалинская область 1

За весь период по России умерло 124 496 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 883 человек
  • Москва 2018
  • Санкт-Петербург 1245
  • Московская область 932
  • Ростовская область 292
  • Республика Башкортостан 176
  • Саратовская область 145
  • Воронежская область 137
  • Белгородская область 121
  • Челябинская область 120
  • Иркутская область 119
  • Пермский край 107
  • Нижегородская область 107
  • Свердловская область 106
  • Ставропольский край 99
  • Астраханская область 95
  • Республика Бурятия 95
  • Ульяновская область 91
  • Оренбургская область 89
  • Краснодарский край 88
  • Ленинградская область 87
  • Смоленская область 84
  • Новосибирская область 84
  • Красноярский край 81
  • Волгоградская область 79
  • Липецкая область 77
  • Республика Крым 70
  • Архангельская область 69
  • Брянская область 68
  • Тверская область 68
  • Ярославская область 68
  • Республика Коми 68
  • Омская область 65
  • Ивановская область 64
  • Республика Карелия 64
  • Кировская область 64
  • Калининградская область 62
  • Самарская область 61
  • Республика Хакасия 60
  • Кемеровская область 59
  • Республика Саха (Якутия) 59
  • Курская область 58
  • Ханты-Мансийский автономный округ 57
  • Пензенская область 54
  • Тульская область 50
  • Республика Чувашия 47
  • Тюменская область 47
  • Хабаровский край 47
  • Владимирская область 45
  • Калужская область 45
  • Рязанская область 45
  • Алтайский край 44
  • Орловская область 41
  • Вологодская область 41
  • Республика Дагестан 41
  • Удмуртская Республика 41
  • Костромская область 40
  • Курганская область 40
  • Приморский край 38
  • Тамбовская область 36
  • Севастополь 35
  • Республика Мордовия 35
  • Новгородская область 29
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 27
  • Забайкальский край 25
  • Псковская область 24
  • Республика Алтай 24
  • Мурманская область 22
  • Амурская область 20
  • Республика Марий Эл 19
  • Сахалинская область 18
  • Республика Калмыкия 15
  • Республика Ингушетия 15
  • Карачаево-Черкесская Республика 13
  • Кабардино-Балкарская Республика 11
  • Чеченская Республика 10
  • Республика Адыгея 9
  • Республика Татарстан 8
  • Томская область 7
  • Республика Северная Осетия - Алания 6
  • Магаданская область 5
  • Республика Тыва 3
  • Ненецкий автономный округ 1
  • Камчатский край 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 752 085.

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