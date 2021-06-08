Захарова: Проект о коренных народах укрепляет неонацистскую позицию Киева

Законопроект о "правах коренных народов", внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским в Раду, является маргинальным и "укрепляет Украину на националистических и неонацистских позициях". Об этом написала в своем в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова. Дело в том, что, согласно законопроекту, русские коренным народом Украины считаться не могут.

"Сигнал Киева населению понятен: есть у вашей национальности, народности, народа свое государство - не претендуйте на равные права с "украинской" нацией и знайте, что в любой момент вы поедете по месту геолокации вашего "национального" государства", - отмечает Захарова, напоминая, что под действие закона попали миллионы жителей страны. Госдума обратилась к ЕС по поводу исключения русских из коренных народов Украины Напомним, что в скандальном документе коренным народом названо "автохтонное (коренное по происхождению) этническое сообщество, которое сформировалось на украинской территории, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы". При этом оно должно "осознавать себя коренным народом Украины" и быть "этническим меньшинством, не имеющим государственного образования за пределами Украины".