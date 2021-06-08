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08.06.2021 19:12
Рубрика: Экономика

Зампред Банка России оценила риски отключения России от SWIFT

Текст: Игорь Зубков

Банк России пока не видит рисков отключения России от SWIFT, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: JACQUES COLLET / BELGA / AFP
Представитель SWIFT в РФ: Россию не планируют отключать от системы переводов

SWIFT - международная система передачи финансовых сообщений со штаб-квартирой в Бельгии. Гипотетическое отключение России от SWIFT могло бы затруднить лишь трансграничные расчеты, внутрироссийские транзакции способна полностью обеспечить Система передачи финансовых сообщений - российский аналог SWIFT. Банк России создал его в сжатые сроки после первых угроз использовать SWIFT в качестве инструмента санкций (так, под международным давлением SWIFT перестал обслуживать ряд банков Ирана в 2018 году). Последний раз эти угрозы прозвучали со стороны Европарламента в конце апреля этого года. Представители SWIFT неоднократно подчеркивали, что не собираются отключать Россию

Скоробогатова отметила рост востребованности российской системы: переданные через нее сообщения составляют 24,5% внутрироссийского трафика. В 2018 году к СПФС подключился первый иностранный банк, сейчас в системе 31 иностранный банк из семи стран, из них 22 банка - из Беларуси, сообщила Скоробогатова.

Эксперты оценили шансы отключения РФ от SWIFT

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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