Зампред Банка России оценила риски отключения России от SWIFT

Банк России пока не видит рисков отключения России от SWIFT, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме. Об этом сообщает РИА Новости.

SWIFT - международная система передачи финансовых сообщений со штаб-квартирой в Бельгии. Гипотетическое отключение России от SWIFT могло бы затруднить лишь трансграничные расчеты, внутрироссийские транзакции способна полностью обеспечить Система передачи финансовых сообщений - российский аналог SWIFT. Банк России создал его в сжатые сроки после первых угроз использовать SWIFT в качестве инструмента санкций (так, под международным давлением SWIFT перестал обслуживать ряд банков Ирана в 2018 году). Последний раз эти угрозы прозвучали со стороны Европарламента в конце апреля этого года. Представители SWIFT неоднократно подчеркивали, что не собираются отключать Россию

Скоробогатова отметила рост востребованности российской системы: переданные через нее сообщения составляют 24,5% внутрироссийского трафика. В 2018 году к СПФС подключился первый иностранный банк, сейчас в системе 31 иностранный банк из семи стран, из них 22 банка - из Беларуси, сообщила Скоробогатова.