Золотая монета "Двойной орел США" продана за рекордные 18,9 млн долларов

Золотая монета США 1933 года была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордные 18,9 миллиона долларов.

"Двойной орел США" номинальной стоимостью 20 долларов был последней золотой монетой, выпущенной для предполагаемого обращения в Америке. Но монета так и не появилась в обороте, поскольку президент Франклин Рузвельт отозвал участие США в так называемых "сделках о золотом стандарте", чтобы вывести страну из депрессии, которая началась в Америке в 1933 году. "Двойной орел" имеет изображение женщины-символа Свободы с одной стороны и американского орла с другой.

Все выпущенные монеты этой серии было уничтожены и объявлены "незаконными", за исключением одной, как раз проданной на аукционе во вторник, уточняет ВВС. Некоторое время она принадлежал королю Египта Фаруку, а затем была изъята в ходе спецоперации спецслужб в Нью-Йорке. Во вторник известный дизайнер обуви Стюарт Вайцман продал ее участнику аукциона, личность которого не разглашается.

Монета также побила все рекорды - единственный раз, когда она ранее появлялась на рынке, 19 лет назад. "Эта продажа является рекордной второй раз, когда монета "Двойной орел" 1933 года установила мировой рекорд как самая ценная монета, проданная на торгах Sotheby's в Нью-Йорке в 2002 году за 7,59 миллиона долларов", - говорится в заявлении аукционного дома.

Кроме того, Sotheby's сообщил, что во вторник "единственный уцелевший экземпляр легендарной британской Гвианской пурпурной марки One-Cent Magenta" был продан за 8,3 миллиона долларов, став "самой известной и ценной маркой в мире".