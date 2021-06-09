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Текст:   Марина Трубилина 
16:01 09.06.2021

540 обманутых дольщиков получат квартиры или компенсации

Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решения по восстановлению прав обманутых дольщиков из четырех регионов.
Фото: Тагир Раджавов/РГ Фото: Тагир Раджавов/РГ
Фото: Тагир Раджавов/РГ

"Планомерно двигаемся к нашей главной цели - решить проблему всех пострадавших граждан - участников долевого строительства, в том числе путем рассмотрения максимального количества проблемных объектов до конца этого года", - отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Обманутых дольщиков не останется к 2023 году

На заседании Наблюдательного совета было решено, что 257 граждан получат жилье после завершения строительства объектов, 283 дольщикам выплатят компенсации.

Фонд принял решение о завершении строительства одного дома в Новгородской области (ЖСК "Университет") и одного дома в Челябинской области (ООО "Фирма Челябстройподрядчик"), сообщил гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев. Компенсации получат дольщики 56 домов в Московской области (4 дома застройщика ООО "Каскад" и 52 дома застройщика "Мелиор строй") и одного дома в Тамбовской области (ООО "Махаон".

На финансирование этих мероприятий будет направлено 907 млн руб. (140 млн рублей - на завершение строительства, 767 млн - на выплаты компенсаций).

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