Байден: Мы не стремимся к конфликту с Россией

Вашингтон стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, заявил президент США Джозеф Байден в преддверии саммита с российским лидером Владимиром Путиным.

"Мы не стремимся к конфликту с Россией, мы хотим стабильных и предсказуемых отношений". - передает ТАСС слова главы Белого дома на встрече с американскими военнослужащими в среду по прибытии в Великобританию.

Он также указал на большую ответственность, которую несут обе страны в мировой политике.

"Наши страны несут огромную ответственность, в том числе по обеспечению стратегической стабильности, - сказал Байден. - Я самым серьезным образом рассматриваю эту ответственность".