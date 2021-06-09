Байден обсудит "Северный поток-2" с Меркель на саммите G7

Президент США Джо Байден обсудит газопровод "Северный поток-2" на предстоящей встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях саммита Группы семи (G7). Об этом заявил помощник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан.

Соответствующую аудиотрансляцию вел сайт Белого дома.

"[Тема] газопровода "Северный поток - 2" будет подниматься в ходе разговора с немецкой стороной. Я не хотел бы говорить публично об этом вопросе. Они [ФРГ] понимают наши обеспокоенности. Мы хотели бы обсудить, что будет означать реализация проекта для энергетической безопасности в Европе и для Украины", - сказал журналистам Салливан.

Напомним, саммит G7 пройдет 11-13 июня в британском курортном городе Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл.