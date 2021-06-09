Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeСhat

Президент США Джо Байден отменил указы своего предшественника Дональда Трампа, направленные на запрет популярных приложений TikTok и WeChat, а также других приложений и программных обеспечений, которые были разработаны или контролируются Китаем. Как следует из сообщения на сайте Белого дома, команда Байдена проведет собственную проверку приложений, разработанных и контролируемых "иностранными противниками", в том числе КНР, которые, по мнению Вашингтона, представляют угрозу для нацбезопасности, иностранной политики и экономики США.

"На основании этой оценки министр торговли должна принять соответствующие меры", - следует из сообщения.

Ожидается также, что по итогам анализа будут выданы рекомендации о том, как в дальнейшем стоит защищать личные данные американцев.

Напомним, администрация Трампа заявляла, что TikTok может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец - компания ByteDance - это отрицала.