Банк России отозвал лицензию у петербургского Энергомашбанка

Банк России отозвал лицензию у петербургского Банка энергетического машиностроения. По величине активов он занимал 145-е место в банковской системе. Это один из первых банков в новой истории России - он создан в Ленинграде в 1989 году.

По оценке Банка России, Энергомашбанк придерживался высоко-рисковой бизнес-модели, занижал необходимые резервы на возможные потери по ссудам и полностью утратил капитал после исполнения требований надзора о доформировании резервов. Кроме того, Энергомашбанк, по данным Банка России, оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами в связи с потерей ликвидности.

Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты вкладчикам не позднее 23 июня.