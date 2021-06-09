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09.06.2021 17:48
Рубрика: Экономика

Банки и госорганы заплатят по 200 рублей за запрос биометрии гражданина

Текст: Игорь Зубков

Минцифры предложило установить максимальный размер платы банков за идентификацию клиента по биометрии на уровне 200 рублей. Половину этой платы получит банк или иная организация, разместившая биометрические персональные данные этого клиента в Единой биометрической системе. Это должно стимулировать пополнение базы биометрических данных.

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Проект приказа об этом Министерство разместило для общественного обсуждения. Ставки согласованы с Банком России, следует из документа. Максимальный тариф в 200 рублей будет действовать и для других организаций, которые пожелают использовать биометрию клиентов, например, для удаленной идентификации. С этого года госорганы также вправе использовать этот способ подтверждения личности при оказании госуслуг (вместо обычного сличения паспорта).

Для клиентов идентификация по биометрии в любом случае бесплатна и добровольна. Для этого нужно сдать биометрические параметры (фото и запись голоса) в одном из уполномоченных банков, чей перечень указан на сайте Ростелекома - оператора Единой биометрической системы.

Экономика Финансы Банки Власть Право Личные документы Правительство Минцифры Государственные интернет-услуги

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