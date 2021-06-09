Тимофей Баженов: Данные по кибермошенничеству подтверждают, вопрос требует срочного законодательного решения

Тимофей Баженов, известный журналист и лидер общественного движения, прокомментировал данные по телефонному мошенничеству и призвал ужесточить меры наказания в борьбе с преступными колл-центрами.

Руководство Сбера в рамках ПМЭФ озвучило последние данные по кибермошенничеству. Банк подтвердил, что мошенники крадут со счетов клиентов от 3,5 до 5 миллиардов рублей ежемесячно. Средний чек одной мошеннической операции - 8000 рублей.

Данные Центробанка РФ, опубликованные в мае этого года, подтверждают, что число атак на клиентов всех банков значительно выросло. В сравнении с 2019 годом количество мошеннических операций увеличилось почти вдвое. Из них более 80 процентов атак проводится с помощью телефонных звонков.

"Данные, озвученные крупнейшим банком страны, должны стать отправной точкой для решения общенародной проблемы телефонного и кибермошенничества. Фактически мошенники ведут с россиянами необъявленную войну, жертвами которой становится прежде всего наше старшее поколение. Преступники не гнушаются грабить даже ветеранов и участников Парада Победы. Необходимо срочное вмешательство государства на законодательном уровне. Мошенники должны сесть в тюрьму на 5 лет, а если преступление совершено в отношении пенсионеров, то нужно признать такое преступление особо тяжким", - заявил Тимофей Баженов.

Тележурналист Тимофей Баженов заявляет о необходимости ужесточить меры борьбы с киберпреступлениями. Мошенники в колл-центрах ежедневно совершают от 3 до 7 тысяч звонков. Для борьбы с этим, в первую очередь, необходимо ввести административные меры, которые ускорят поступление информации о преступных конторах в правоохранительные органы. Коммерческие структуры - банки и телефонные операторы - должны предоставлять информацию в следственные органы не позднее одних суток. Кроме этого, необходимо увеличить ответственность за телефонное и кибермошенничество - в тюрьму на 5 лет.