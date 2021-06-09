БЕЛАЗ начал испытания нового аэродромного тягача

Расширить свою долю в сегменте спецтехники для обслуживания аэропортов, включая аэродромные тягачи, рассчитывают разработчики Белорусского автомобильного завода. И, судя по оценке экспертов, с этой задачей конструкторы БЕЛАЗа успешно справляются.

Уже изготовлены и поставлены потребителям аэродромные машины БЕЛАЗ-7427, которым по плечу самолеты с взлетной массой до 600 тонн. Проектируется машина и для буксировки воздушных судов с взлетной массой до 260 тонн. Вся эта техника, пояснили ее изготовители, полностью соответствует техническим требованиям Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

А недавно коллектив завода приступил к испытанию еще одного аэродромного тяжеловеса БЕЛАЗ-54010, сообщили 9 июня в пресс-службе предприятия. Его испытания - с получением сертификата соответствия - планируется завершить до конца текущего года. Правда, эта модель предназначена для буксировки воздушных судов с взлетной массой до 150 тонн.

Как любая новинка, она имеет целый ряд привлекательных для потребителя решений, констатируют разработчики. На тягаче установлен двигатель с электронной системой управления и диагностики. Он оснащен автоматической трансмиссией с шестью ступенями переднего хода и тремя заднего, усиленными ведущими мостами со встроенными многодисковыми тормозами. А гидравлическое рулевое управление обеспечивает четыре режима работы отдельно каждым из мостов, и даже поворот передними и задними колесами навстречу друг другу.

Кроме того, очередная белорусская модель имеет комфортную кабину с панорамным стеклом, кондиционером и отоплением, с применением современных шумоизолирующих материалов, а также электронную панель приборов с жидкокристаллическим дисплеем и систему видеообзора при движении задним ходом.

Остается добавить, что "БЕЛАЗ-Холдинг" считается крупнейшим производителем транспорта и оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимая около 30 процентов мирового рынка карьерных машин, он производит и самый крупный в мире самосвал грузоподъемностью 450 тонн.