Бельгия снова смягчает ковидные ограничения

С 9 июня в Бельгии снимают еще часть коронавирусных ограничений, передает РИА Новости. В частности, становится необязательным ношение медицинских масок вне закрытых помещений, а рестораны смогут принимать клиентов не только на террасах, но и в помещении​​​. Время работы заведений общепита теперь будет увеличено - с 5:00 до 23:00.

Также будут сняты ограничения по поездкам за границу. Теперь вакцинированным взрослым жителям Бельгии, возвращающимся из стран Евросоюза, не нужно проходить карантин или сдавать тест на коронавирус. При этом выезд за пределы Евросоюза для граждан Бельгии по-прежнему не рекомендуются.

Для приезжающих в Бельгию нужно будет предоставить европейский сертификат, который свидетельствует о вакцинации, наличии отрицательного теста ПЦР, сделанного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы, или иммунитете в связи с перенесенной болезнью.