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Рубрика: Культура

Задумали сыграть квартет...

Black Sabbath издали новый альбом
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Столичный выпуск № 125(8476)
Один из лучших альбомов начала 70-х скоро отпразднует юбилей. Мелодичные песни этого релиза - Changes, Snowblind, Supernaut - давно известны меломанам разных поколений. Но, оказалось, далеко не все - в пору пандемии продюсеры и звукорежиссеры смогли основательно покопаться в архивах Black Sabbath. И вышел Vol. 4 уже в формате подарочного бокс-сета. В нем нашлось место и не известным прежде песням, и редким концертным записям, и даже репетиционным версиям. Например, первый хит диска - Wheels of Fortune - существовал в четырех различных вариантах. Black Sabbath долго спорили, выбирая лучший. Вот и мы теперь впервые сможем услышать их все.
Новое издание Vol. 4 - мастер-класс того, как становились рок-звездами в начале 70-х. Фото: Сергей Савостьянов Новое издание Vol. 4 - мастер-класс того, как становились рок-звездами в начале 70-х. Фото: Сергей Савостьянов
Новое издание Vol. 4 - мастер-класс того, как становились рок-звездами в начале 70-х. Фото: Сергей Савостьянов
Новое издание Vol. 4 - мастер-класс того, как становились рок-звездами в начале 70-х. Фото: Сергей Савостьянов

Новое, подарочное издание Vol. 4 стало фактически мастер-классом того, как становились рок-звездами в начале 70-х. Ради записи его Black Sabbath поселились за океаном в американском городе Бель-Эйре. Избегали журналистов, а если и выезжали из особняка, то лишь за едой и напитками.

Зато сочинили там весь материал альбома, ставшего для них значительным шагом в развитии, ведь в Vol. 4 Оззи Осборн сотоварищи впервые отошли от песен о магии и мистике, зато изобрели мрачные, тягучие, приглушенные мелодии, которые станут предтечей нового стиля - дум-металла. Снова сыграли тягучий, завораживающий модуляциями блюз-рок, но уже без депрессивности трех первых альбомов, и еще больше преуспели в тяжелых риффах, сменах ритма и психоделических контрапунктах. А еще - у них неожиданно сложилась небывало оптимистичная для Black Sabbath баллада Changes, которую перепевают уже и звезды ХХI века.

Вот этот генезис группы - эксперименты и инструментальную отвагу, неугомонный вокальный героизм фронтмена Оззи Осборна и демонстрирует новый бокс-сет. Есть в четырехдисковом издании и неизвестные треки, как Straightener, который группа записала, но выпустить тогда не решилась. Есть и забавные моменты: кто-то вступил раньше времени, получился фальстарт, музыканты начинают переругиваться с обидчиком. Не Comedy Club, но весело и саркастично - некоторые такие диалоги издатели решили оставить: поучительно!

Кстати, альбом замечателен и тем, что стал первым, который продюсировали сами Black Sabbath во главе с гитаристом Тони Айомми. И проявили массу способностей, о которых слушатели не подозревали.

Вот, например, почти романтичная версия Laguna Sunrise: классическая гитара Айомми в сопровождении полновесного оркестра. Или мистические вопли Оззи Осборна в Tomorrow s Dream - любопытно наблюдать за тем, как экспериментировали Black Sabbath уже и в роли продюсеров. Например, гитарист Тони Айомми сыграл в балладе Changes и на фортепиано, и на меллотроне.

В итоге, в этом издании Vol. 4 оказалось больше 20 прежде не изданных треков. А еще - и концертные записи 1972 года, когда Black Sabbath были на творческом подъеме, мечась от взрывных и депрессивных хард-рок хитов к светлым мелодиям. Почти как увлекательная детективная история с песнями и репетициями, когда сложно загадывать, что случится через пять-шесть тактов.

Хорошо, что эта история Black Sabbath в неизданных, редких или концертных записях будет продолжена. А там, возможно, музыканты еще и решатся возродить свою легендарную группу.

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