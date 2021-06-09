Блокировать ложные обвинения в интернете будут до суда

"К сожалению, интернет у нас сейчас территория, где действует презумпция виновности, а не наоборот, - заявил один из авторов законопроекта, первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский (ЕР). - Мы надеемся, что этот инструмент поможет тем, кто борется за свои честь, достоинство и деловую репутацию".

Основанием для блокировки станет заявление гражданина в прокуратуру с просьбой принять меры. К такому заявлению будет необходимо приобщить документы, подтверждающие недостоверность размещенной информации.

Региональная прокуратура должна будет в течение десяти дней проверить обоснованность заявления. Затем у генпрокурора РФ или его заместителя будет пять дней на проведение собственной проверки.

"Если факты не подтверждаются - а правоохранительным органам, на наш взгляд, виднее, имеет ли человек отношение к совершенному преступлению или нет - Генпрокуратура через Роскомнадзор обязывает прекратить доступ к такого рода сведениям", - подчеркнул Боярский.

Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн уточнил, что законопроект распространяется в том числе на размещенные в интернете материалы с обвинениями в коррупционных преступлениях, не подкрепленными приговором суда. При этом документ не направлен против конкретных организаций, заверил парламентарий.

"Мы знаем десятки и тысячи случаев, когда людей необоснованно обвиняют в совершении преступлений. Человек месяцами, а то и годами, учитывая перегруженность судебной системы, пытается защитить свою честь и достоинство, - отметил, выступая от ЕР, депутат ГД Евгений Ревенко. - Это наступление на клевету, на очернительство".

"Недостоверная информация несет с собой репутационные риски. Люди теряют бизнес, друзей, рушатся семьи, при этом поделать ничего нельзя, - констатировал депутат ГД от той же фракции Владимир Синяговский. - Однако нет правовой системы, которая смогла бы повлиять на человека, который разместил этот панегирик в интернете. Благодаря принятию законопроекта, если человек обнаружит в сети недостоверную информацию, он спокойно обратится в региональную прокуратуру с заявлением принять меры в отношении ресурса и человека распространяющего заведомо ложную информацию".