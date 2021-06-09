Что в повестке дня у Молодежной палаты?

Члены Молодежной палаты и депутаты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в формате видеоконференции обсудили вопросы взаимодействия и привлечения молодежи в социально значимые проекты.

В мероприятии принимали участие председатель Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Елена Афанасьева, заместитель председателя Комиссии Людмила Макарина-Кибак, члены Комиссии Ольга Германова, Людмила Кананович, Сергей Клишевич, Анатолий Щастный.

Это уже седьмое пленарное заседание Молодежной палаты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Палата была впервые созвана в 2018 году. "Молодежный парламент" Союзного государства состоит из сорока членов, двадцать из них являются белорусскими гражданами и двадцать - гражданами России. Это представители различных молодежных движений, отделений политических партий Беларуси и России, общественных объединений, а также депутаты законодательных органов двух наших стран.

Участники конференции подвели итоги конкурса "Модельное законодательство Союзного государства XXI" и молодежной онлайн-конференции "Будущее Союзного государства". Также было ратифицировано Соглашение о сотрудничестве с Молодежным парламентом при Законодательном собрании Оренбургской области.

Одной из тем заседания стало обсуждение реализации проекта "Экологическая карта Союзного государства". Инициатива изучения экологического состояния приграничных регионов России и Беларуси родилась в этом году. Уже создана экологическая карта этих территорий, на которой размещаются данные, полученные в процессе полевых исследований. Как рассказал собравшимся Председатель Комиссии Молодежной палаты по вопросам экологии и природопользования Владимир Павловский, на данной карте отражены так называемые "слои" информации, например, районы зеленых насаждений, места нахождения инвазивных видов растений, велоинфраструктура, пункты сбора вторично перерабатываемых отходов. Также карта отражает сведения о степени загрязнения воздуха и другую информацию об экологическом состоянии. В ближайшее время карта будет размещена в открытом доступе. Проект призван привлечь внимание к вопросам охраны окружающей среды, способствовать формированию экологической культуры. Планируется расширение его рамок на всю территорию Союзного государства.

В базе данных российско-белорусского проекта "Цифровая звезда" уже более тысячи памятников

Реализации другой молодежной инициативы был посвящен доклад первого заместителя председателя Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России Александра Бурды. "Цифровая звезда" - российско-белорусский проект, созданный для поиска и оцифровки информации о памятниках Великой Отечественной войны. По итогам подготовительной работы в базе созданного информационного интернет-ресурса собраны более тысячи памятников Великой Отечественной войны, расположенных на территории Союзного государства. Так, в мае состоялась оцифровка мемориальных комплексов "Хатынь" и "Курган Славы". В ближайшее время запланирована оцифровка мемориала "Ола" в Гомельской области и комплекса "Брестская крепость-герой".