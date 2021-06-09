В мероприятии принимали участие председатель Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Елена Афанасьева, заместитель председателя Комиссии Людмила Макарина-Кибак, члены Комиссии Ольга Германова, Людмила Кананович, Сергей Клишевич, Анатолий Щастный.
Это уже седьмое пленарное заседание Молодежной палаты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Палата была впервые созвана в 2018 году. "Молодежный парламент" Союзного государства состоит из сорока членов, двадцать из них являются белорусскими гражданами и двадцать - гражданами России. Это представители различных молодежных движений, отделений политических партий Беларуси и России, общественных объединений, а также депутаты законодательных органов двух наших стран.
Участники конференции подвели итоги конкурса "Модельное законодательство Союзного государства XXI" и молодежной онлайн-конференции "Будущее Союзного государства". Также было ратифицировано Соглашение о сотрудничестве с Молодежным парламентом при Законодательном собрании Оренбургской области.
Одной из тем заседания стало обсуждение реализации проекта "Экологическая карта Союзного государства". Инициатива изучения экологического состояния приграничных регионов России и Беларуси родилась в этом году. Уже создана экологическая карта этих территорий, на которой размещаются данные, полученные в процессе полевых исследований. Как рассказал собравшимся Председатель Комиссии Молодежной палаты по вопросам экологии и природопользования Владимир Павловский, на данной карте отражены так называемые "слои" информации, например, районы зеленых насаждений, места нахождения инвазивных видов растений, велоинфраструктура, пункты сбора вторично перерабатываемых отходов. Также карта отражает сведения о степени загрязнения воздуха и другую информацию об экологическом состоянии. В ближайшее время карта будет размещена в открытом доступе. Проект призван привлечь внимание к вопросам охраны окружающей среды, способствовать формированию экологической культуры. Планируется расширение его рамок на всю территорию Союзного государства.
Реализации другой молодежной инициативы был посвящен доклад первого заместителя председателя Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России Александра Бурды. "Цифровая звезда" - российско-белорусский проект, созданный для поиска и оцифровки информации о памятниках Великой Отечественной войны. По итогам подготовительной работы в базе созданного информационного интернет-ресурса собраны более тысячи памятников Великой Отечественной войны, расположенных на территории Союзного государства. Так, в мае состоялась оцифровка мемориальных комплексов "Хатынь" и "Курган Славы". В ближайшее время запланирована оцифровка мемориала "Ола" в Гомельской области и комплекса "Брестская крепость-герой".