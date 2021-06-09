Дан старт новому этапу работ на АЭС в Китае

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 19 мая по телемосту дали старт работам по заливке бетона в основание четырех новых энергоблоков на Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу".

"Взаимодействие в сфере мирного атома - важная составляющая российско-китайского стратегического партнерства, - заявил Владимир Путин. - Возводятся мощные, современные, отвечающие всем требованиям безопасности и самым высоким экологическим стандартам ядерные реакторы российского дизайна".

Тяньваньская АЭС была построена при участии России и успешно эксплуатируется с 2007 года. Путин уверен, что так же бесперебойно и эффективно будут работать и российские реакторы на АЭС "Сюйдапу". Строительством вместе с китайскими партнерами занимается "Росатом". Первый и второй блоки с реакторами ВВЭР-1000, работающими на воде, запустили в 2007 году, третий - в 2017-м, четвертый - в 2020-м. Сейчас начинается сооружение седьмого и восьмого блоков на Тяньваньской АЭС и третьего и четвертого - на АЭС "Сюйдапу". Россия и Китай достигли существенных успехов в укреплении кооперации и взаимного доверия во всех без исключения областях, отметил президент. Новые энергоблоки войдут в строй в 2026-2028 годах, благодаря чему китайские потребители будут обеспечены дополнительными объемами недорогой и чистой электроэнергии.