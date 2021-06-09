Депутат Киргизии оказался причастен к международному наркотрафику

Спецслужбы республики пресекли деятельность крупной наркогруппировки. В ходе операции было изъято более 50 килограммов наркотических средств и около 250 тысяч долларов наличными. Об этом сообщили в Государственном комитете национальной безопасности КР (ГКНБ).

По информации ведомства, оперативниками было установлено, что организатором преступной группировки наряду с таджикскими наркодельцами является депутат сельского совета Кадамжайского района Баткенской области.

Злоумышленников задержали при передаче денег и наркотиков. Удалось установить, что груз следовал из Таджикистана транзитом через территорию Киргизии в Узбекистан.

"В ходе обыска, проведенного по месту жительства депутата и его брата, а также осмотра принадлежащих им автотранспортных средств, были обнаружены 37,5 килограмма марихуаны, 9 килограммов опия сырца и четыре килограмма гашиша, а также гладкоствольное оружие, на которое отсутствовали разрешительные документы. Кроме этого была изъята валюта 232 тысячи долларов США, 42 миллиона 299 тысяч 500 узбекских сумов и 106 тысяч сомов", - говорится в официальном сообщении спецслужб КР .

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению организаторов данного наркоканала.

Как сообщили в пресс-службе ГКНБ, лица причастные к контрабанде наркотиков задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело. Суд выдал санкцию на их арест.