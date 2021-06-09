Депутаты предложили увеличить надбавки к пенсиям многодетных родителей

Согласно действующему законодательству, один из родителей, который ухаживает за ребенком до полутора лет, получает дополнительные пенсионные баллы, и за каждого последующего ребенка коэффициент повышается.

За первенца в итоге гражданин получает дополнительно 266,9 рублей, за второго ребенка - 800,8 рублей, за третьего 1 601,5 рубля, за четвертого - 2 402,3 рублей. Но потом начисление дополнительных баллов прекращается - размер надбавки остается прежним, независимо от количества детей в семье.

Во фракции КПРФ сочли это ограничение несправедливым: они предложили продолжить расчет надбавки к пенсии по существующей системе - и выплачивать за пятого ребенка 3 203 рубля, за шестого 4 003 рубля и т.д.

"У нас государство на всех уровнях декларирует как цель повышение рождаемости и поддержку многодетных семей, - прокомментировал один из авторов законопроекта, первый замглавы Комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов. - Тем более странно видеть подобные правила, когда за первых четырех детей надбавка увеличивается, а далее - нет".

Согласно пояснительной записке, максимальный размер дополнительных расходов составит порядка 2 млрд рублей в год. Это условии, что все родители будут находиться в отпуске по уходу за ребёнком 1,5 года, а также при условии их одновременного выхода на пенсию. "В действительности сумма ежегодных дополнительных расходов будет меньше", - констатировали депутаты.

По данным Минтруда, в прошлом году в России зарегистрировано более 140 тыс. семей с пятью и более детей.