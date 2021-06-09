Диетолог назвала три простых, но очень опасных для фигуры продукта

Диетолог Ольга Деккер перечислила продукты, которые ухудшают здоровье человека и портят фигуру.

На первом месте среди таких продуктов находится халва. Она, конечно, богата клетчаткой, но также в ней очень много сахара. Как сообщает Ольга в своем Instagram, в халве 522 килокалория на 100 граммов. "Так что лучше есть халву без сахара".

Дальше диетолог советует снизить употребление печенья. Оно тоже очень калорийное, так как содержит большое количество жиров, сахара и муки высшего сорта.

Кроме того, печенье увеличивает уровень инсулина в организме. А это тоже мешает сбросить лишний вес.

На третьем месте среди опасных продуктов находится готовое какао в пакетах.

"В нем содержится больше углеводов, чем в свежевыжатом соке, чем в пакетированном соке и даже выше, чем в газировке", - отмечает Деккер.