Диетолог назвала три простых, но очень опасных для фигуры продукта

Диетолог Ольга Деккер перечислила продукты, которые ухудшают здоровье человека и портят фигуру.
На первом месте среди таких продуктов находится халва. Она, конечно, богата клетчаткой, но также в ней очень много сахара. Как сообщает Ольга в своем Instagram, в халве 522 килокалория на 100 граммов. "Так что лучше есть халву без сахара".
Дальше диетолог советует снизить употребление печенья. Оно тоже очень калорийное, так как содержит большое количество жиров, сахара и муки высшего сорта.
Кроме того, печенье увеличивает уровень инсулина в организме. А это тоже мешает сбросить лишний вес.
На третьем месте среди опасных продуктов находится готовое какао в пакетах.
"В нем содержится больше углеводов, чем в свежевыжатом соке, чем в пакетированном соке и даже выше, чем в газировке", - отмечает Деккер.