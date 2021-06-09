Евгений Комаровский развеял миф о смертельной опасности "черной плесени"

Телеведущий и врач Евгений Комаровский в своем видео на YouTube-канале развеял миф о смертельной опасности "черной плесени" и рассказал, в каких случаях возможно заражение мукормикозом - заболеванием, которое она вызывает.

По словам доктора, человек может заразиться только при определенном сочетании разных факторов, среди которых нарушение работы иммунной системы, сахарный диабет второго типа, неправильное лечение стероидами, высокое содержание железа в крови. Угрозы распространения мукормикоза ("черная плесень") в России нет, - заявил и эпидемиолог Роспотребнадзора, заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов

Евгений Комаровский опроверг слух о том, что мукормикоз стремительно распространяется по миру. По его словам, избежать заражения мукормикозом несложно - достаточно следить за состоянием здоровья, чтобы не допускать перечисленных состояний, а также не контактировать напрямую с почвой. По словам доктора, при работе с землей необходимо пользоваться средствами защиты: костюмами, респираторами и перчатками. Доктор также объяснил, что количество заразившихся в Индии выросло на фоне коронавирусной инфекции и дефицита белка и избыток железа у жителей страны.

Ранее три индийских штата объявили о начале эпидемии мукормикоза, а всего в стране выявлено более 8 тысяч случаев заражения. Но по словам эпидемиолога Александра Горелова, экстраполировать данные по Индии на Россию некорректно. "Культура питания абсолютно иная, там иная климатическая зона и температура, которая не укрепляет иммунитет", - пояснил эксперт.