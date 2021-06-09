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09.06.2021 12:56
Рубрика: Власть

ГД одобрила запрет на уравнивание роли СССР и Германии во Второй мировой войне

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла закон о запрете уравнивания ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Авторами инициативы выступили глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер ГД Александр Жуков, а также сенатор Алексей Пушков. Проект был подготовлен по поручению президента.

Фото: Евгений Халдей/ТАСС
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"Считаем категорически недопустимым смешивание и (или) отождествление действий защитников Родины… с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов", - отмечают авторы инициативы.

Табу касается как публичных выступлений, так и публикаций в СМИ, а также произведений искусства и т.п. На интернет-сферу проект тоже распространяется.

Согласно инициативе, нельзя будет отождествлять цели, решения и действия советского и нацистского руководства. То же касается и военнослужащих. Запрет вводится и на "отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".

Владимир Путин дал соответствующее поручение по итогам заседания Совета при президенте по культуре и искусству, состоявшегося 27 октября 2020 года. Выступая на этом мероприятии, он призвал защитить правду о Победе и "попыткам переиначить историю противопоставить факты".

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Как ранее заявляла Ямпольская, законопроект актуален в связи с тем, что на различных площадках из уст преимущественно польских, украинских, прибалтийских экспертов звучат "наглые бездоказательные домыслы". При этом она отметила, что обсуждать любые конкретные ситуации, факты, документы законопроект не запрещает. "Только не забывая о том, что Советский Союз, русские люди вели главную борьбу со вселенским злом нацизма", - пояснила глава комитета.

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