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09.06.2021 11:58
Рубрика: Власть

Россиянам запретили работать в нежелательных организациях

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла закон, согласно которому российским гражданам и юридическим лицам запрещается в любой стране мира принимать участие в работе иностранных неправительственных организаций, признанных в РФ нежелательными.

"Этот закон запрещает гражданам России участвовать в работе нежелательных организаций, которые обложили нашу страну по всему периметру границы своими центрами, где на различных тренингах и семинарах готовят организаторов "цветных" революций и "агентов влияния" для отстаивания чужих национальных интересов на территории России", - пояснил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев (один из авторов).

Генпрокуратура признала нежелательными в России три немецких НПО

В настоящее время ответственность для россиян за такие действия отсутствует, отмечают инициаторы. Кроме того, по этому закону денежные переводы в Россию из ряда стран с 1 октября попадут под контроль Росфинмониторинга вне зависимости от суммы перевода.

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