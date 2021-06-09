Россиянам запретили работать в нежелательных организациях

"Этот закон запрещает гражданам России участвовать в работе нежелательных организаций, которые обложили нашу страну по всему периметру границы своими центрами, где на различных тренингах и семинарах готовят организаторов "цветных" революций и "агентов влияния" для отстаивания чужих национальных интересов на территории России", - пояснил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев (один из авторов).

В настоящее время ответственность для россиян за такие действия отсутствует, отмечают инициаторы. Кроме того, по этому закону денежные переводы в Россию из ряда стран с 1 октября попадут под контроль Росфинмониторинга вне зависимости от суммы перевода.