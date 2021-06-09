Гинцбург рассказал, почему летом растет заболеваемость коронавирусом

Всплеск заболеваемости коронавирусом может быть связан с повышением мобильности россиян. Об этом директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости.

По его словам, рост числа заболевших среди тех, кто не вакцинировался, вполне естественный, поскольку летом люди становятся активней, чем в зимний период. К тому же сегодня многие расслабились и перестали пользоваться масками.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в России зарегистрировано более 10 тысяч случаев заражения COVID-19. Заболеваемость растет пятый день подряд.

Гинцбург также напомнил о необходимости вакцинации. Он отметил, что те, кто вакцинируется, в редких случаях могут заразиться, но болеть будут в легкой или даже бессимптомной форме. "Гражданам необходимо активно прививаться, чтобы защитить себя и своих близких", - сказал руководитель центра им. Гамалеи.