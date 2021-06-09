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09.06.2021 15:03
Рубрика: Общество

Гинцбург рассказал, почему летом растет заболеваемость коронавирусом

Текст: Елена Манукиян
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Всплеск заболеваемости коронавирусом может быть связан с повышением мобильности россиян. Об этом директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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По его словам, рост числа заболевших среди тех, кто не вакцинировался, вполне естественный, поскольку летом люди становятся активней, чем в зимний период. К тому же сегодня многие расслабились и перестали пользоваться масками.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в России зарегистрировано более 10 тысяч случаев заражения COVID-19. Заболеваемость растет пятый день подряд.

Гинцбург также напомнил о необходимости вакцинации. Он отметил, что те, кто вакцинируется, в редких случаях могут заразиться, но болеть будут в легкой или даже бессимптомной форме. "Гражданам необходимо активно прививаться, чтобы защитить себя и своих близких", - сказал руководитель центра им. Гамалеи.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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