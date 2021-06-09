Госдума одобрила проект о зачислении в одну школу братьев и сестер

Эту норму добавили в другой проект, который в рамках первого чтения касался только выплаты стипендий обучающимся в военных учреждениях.

Поправки о праве братьев и сестер внесли секретарь генсовета "Единой России", сенатор Андрей Турчак, а также ряд других парламентариев от ЕР.

Как пояснила один из авторов, депутат Госдумы Алена Аршинова, ранее утвержденная норма об обязательном общем месте жительства братьев и сестер при приоритетном зачислении в школу или детсад создала новые проблемы для семей. Таким образом, полезная по идее мера привела к новым бюрократическим сложностям. "Фактически, семье не нужно будет доказывать родство братьев и сестер общим местом проживания", - пояснила депутат.

Она считает, что новшество "улучшит не только финансовый, но и психологический климат в семье".

Аршинова привела в пример ситуацию, когда ребенка регистрируют не в том месте, где он проживает фактически - например, чтобы решить вопрос наследования. И такие дети уже не могли бы посещать образовательное или дошкольное учреждение, где уже учатся их родственники.