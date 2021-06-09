Госдума приняла закон о дополнительной поддержке регионов

"Это ускорит доведение средств до регионов, - объяснил журналистам Володин, говоря о новых сроках для внесения бюджета. - Субъекты РФ смогут заранее планировать свои бюджетные расходы, заключать все необходимые контракты еще до 1 января и уже с начала года начинать финансирование".

Одновременно срок рассмотрения депутатами изменений в бюджет увеличивается с 25 до 30 дней.

Кроме того, будет возможность заместить дорогие коммерческие кредиты дешевыми бюджетными. "Ранее предоставленные бюджетные кредиты будут реструктуризированы. А у регионов появится новый инструмент развития - инфраструктурные бюджетные кредиты. За 2,5 года объем инвестиций составит не менее 500 млрд рублей", - добавил Володин в разговоре с прессой.

На пленарном заседании спикер также высказался по этой теме. "Коммерческие кредиты, которые брали много лет назад, в обслуживании стоят и десять, и более процентов, - отметил он. - Это более 30 млрд средств, которые регионы тратили, перечисляя банкам за этот ресурс, за обслуживание. Сейчас деньги останутся в регионах, на решение задач, которые в каждой области, в каждом субъекте РФ существуют".

Председатель ГД назвал немаловажным, что эти средства вернутся в банки, а тем надо будет их размещать, финансируя проекты. А это значит, что средства пойдут в экономику, на реализацию, в том числе, бизнес-проектов, объяснил Володин.

Документ направлен на реализацию Послания президента Федеральному собранию.Такой закон позволит снизить долговую нагрузку на регионы и создать дополнительные условия для их развития, подчеркнул Вячеслав Володин.