Госдума приняла закон о наказании за неправомерные действия при банкротстве

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который ужесточает наказание за преднамеренное банкротство компаний, а также за неправомерные действия при банкротстве.

Так, за преднамеренное банкротство контролирующим лицам - бенефициарам и руководителям - будет грозить штраф от 3 до 5 млн рублей или лишение свободы до 7 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей. Сейчас за такие преступления предусмотрен штраф от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы до 6 лет со штрафом до 200 тыс. рублей.

Кроме того, вводится повышенная уголовная ответственность за сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, а также за фальсификацию или уничтожение бухгалтерских и иных документов, если эти действия совершены с использованием служебного положения. Штраф составит от 500 тыс. до 2 млн рублей, срок лишения свободы - до четырех лет со штрафом до 500 тыс. рублей.

Одновременно с этим законом предусмотрено освобождение от ответственности обвиняемых, если они активно способствовали раскрытию преступления.