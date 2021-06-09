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09.06.2021 11:56
Рубрика: Власть

Госдума приняла закон о наказании за неправомерные действия при банкротстве

Текст: Василий Кошкин

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который ужесточает наказание за преднамеренное банкротство компаний, а также за неправомерные действия при банкротстве.

Упрощенной схемой банкротства воспользовались почти 4 тыс. физлиц

Так, за преднамеренное банкротство контролирующим лицам - бенефициарам и руководителям - будет грозить штраф от 3 до 5 млн рублей или лишение свободы до 7 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей. Сейчас за такие преступления предусмотрен штраф от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы до 6 лет со штрафом до 200 тыс. рублей.

Кроме того, вводится повышенная уголовная ответственность за сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, а также за фальсификацию или уничтожение бухгалтерских и иных документов, если эти действия совершены с использованием служебного положения. Штраф составит от 500 тыс. до 2 млн рублей, срок лишения свободы - до четырех лет со штрафом до 500 тыс. рублей.

Одновременно с этим законом предусмотрено освобождение от ответственности обвиняемых, если они активно способствовали раскрытию преступления.

Власть Право Уголовное право Экономика Финансы Законодательная власть Госдума

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