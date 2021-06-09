Госдума приняла закон, уточняющий правила "ипотечных каникул"

Теперь для того, чтобы отсрочить платежи по ипотеке, заемщик сможет подтвердить снижение своего дохода не только справкой 2-НДФЛ, но и другими документами. Закон об этом Госдума приняла в третьем чтении 9 июня.

Благодаря поправкам, право на ипотечные каникулы теперь будет не только у тех, кто официально трудоустроен. Его также получат граждане, которые получают доход от предпринимательской деятельности, самозанятые и другие категории налогоплательщиков. Так, в перечень документов, подтверждающих нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации, включены книга учета доходов и расходов предпринимателей и налоговая декларация.

Еще одним обстоятельством, дающим право на предоставление "ипотечных каникул", признается прекращение трудового договора или служебного контракта у работника, которому назначена страховая пенсия по старости. "Поправки в закон позволят воспользоваться "ипотечными каникулами" на равных и справедливых условиях всем заемщикам", - говорится в пояснительной записке к документу.