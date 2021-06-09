Госдума ужесточила правила медкомиссии для владения оружием

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении правил прохождения медкомиссии для получения права на владение оружием.

Заключения теперь будут поступать в электронном виде напрямую в Росгвардию. Предполагается, что это позволит исключить использование подложных справок.

Медицинское освидетельствование будет проводиться за деньги и только государственными или муниципальными медучреждениями. Кандидатов будут проверять на следы наркотиков в организме, психотропных веществ и их метаболитов. Также надо будет пройти психиатрическое освидетельствование.