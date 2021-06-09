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09.06.2021 18:56
Рубрика: В мире

Грызлов: Украина откровенно блокирует и саботирует работу в Контактной группе

Текст: Диана Ковалева

Украинская делегация саботирует работу Контактной группы по урегулированию в Донбассе. Об этом по итогам ее очередного заседания заявил полпред РФ Борис Грызлов.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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"Украинская сторона продолжает откровенно блокировать и саботировать работу в Контактной группе. Киев стремится навязать обсуждение надуманных организационных и технических вопросов с целью не допустить принятия решений по существу, не допустить урегулирования конфликта в Донбассе", - сказал он.

По мнению Грызлова, истинными намерениями Киева, если судить по его переговорной стратегии, является отторжение Донбасса и заморозка конфликта.

"По внутри- и внешнеполитическим соображениям, а также по экономическим причинам Донбасс не нужен Украине", - сказал он.

Грызлов также подчеркнул, что открытость переговорного процесса просто необходима, в том числе потому, что мировая и украинская общественность должны понимать, какие позиции занимает Киев. Именно поэтому Украина препятствует этому, скрывая свою истинную позицию, заключил политик.

В мире экс-СССР Украина Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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