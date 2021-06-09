Грызлов: Украина откровенно блокирует и саботирует работу в Контактной группе

Украинская делегация саботирует работу Контактной группы по урегулированию в Донбассе. Об этом по итогам ее очередного заседания заявил полпред РФ Борис Грызлов.

"Украинская сторона продолжает откровенно блокировать и саботировать работу в Контактной группе. Киев стремится навязать обсуждение надуманных организационных и технических вопросов с целью не допустить принятия решений по существу, не допустить урегулирования конфликта в Донбассе", - сказал он.

По мнению Грызлова, истинными намерениями Киева, если судить по его переговорной стратегии, является отторжение Донбасса и заморозка конфликта.

"По внутри- и внешнеполитическим соображениям, а также по экономическим причинам Донбасс не нужен Украине", - сказал он.

Грызлов также подчеркнул, что открытость переговорного процесса просто необходима, в том числе потому, что мировая и украинская общественность должны понимать, какие позиции занимает Киев. Именно поэтому Украина препятствует этому, скрывая свою истинную позицию, заключил политик.