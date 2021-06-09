"Яндекс" заплатит пользователям 750 тысяч рублей за помощь

Компания "Яндекс" увеличила размер суммы, которая выплачивается добровольным помощникам за обнаружение ошибок в своих сервисах в рамках программы "Охота за ошибками".

Премирование так называемых "этичных хакеров" было запущено в 2012 году, с тех пор компания выплатила более 30 миллионов рублей.

В 750 тысяч рублей оценивается нахождение уязвимостей, которые позволяют злоумышленникам выполнить на сервере свой код (совершить так называемую инъекцию), говорится в сообщении "Яндекса".

Искать ошибки предлагается в инфраструктуре, сервисах и приложениях "Яндекса", а также в фирменном браузере компании.