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"Яндекс" заплатит пользователям 750 тысяч рублей за помощь

Текст:   Антон Благовещенский
09.06.2021,  
18:00

Компания "Яндекс" увеличила размер суммы, которая выплачивается добровольным помощникам за обнаружение ошибок в своих сервисах в рамках программы "Охота за ошибками".

Премирование так называемых "этичных хакеров" было запущено в 2012 году, с тех пор компания выплатила более 30 миллионов рублей.

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В 750 тысяч рублей оценивается нахождение уязвимостей, которые позволяют злоумышленникам выполнить на сервере свой код (совершить так называемую инъекцию), говорится в сообщении "Яндекса".

Искать ошибки предлагается в инфраструктуре, сервисах и приложениях "Яндекса", а также в фирменном браузере компании.

Яндекс
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