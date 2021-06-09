Инвестирование под залог интеллектуальной собственности - это не игра втемную

Цифровая среда породила множество новых типов контента - от вайнов и видеоблогов до летсплеев и концертных трансляций. Блогеры поют, а музыканты заводят блоги. Если раньше мечтой начинающего артиста был контракт с крупным лейблом, то сегодня он может использовать более широкий спектр возможностей и индивидуальных стратегий. Новый формат отношений между контент-мейкерами, бизнесом и цифровыми платформами обсудили на сессии "Инвестиции в креативные индустрии при поддержке Co-Fi" в рамках конференции Startup Village. Провел беседу директор по корпоративным программам акселерации Фонда "Сколково" Антон Пронин.

Поп-культура ХХ века с избранными звездами уходит в прошлое. Благодаря TikTok, YouTube и другим платформам каждый, наконец, получил свои 15 минут славы. Пользователи сами создают контент, а новые звезды "из интернета" восходят и заходят с пугающей быстротой. Онлайн-кинотеатры, стриминговые платформы и другие сервисы необычайно упростили выход новых игроков на рынок, и в этих обстоятельствах ключевым становится вопрос качества.

Несмотря на то что технологии значительно удешевили продакшн, производство интересного продукта по-прежнему требует определенных финансовых вложений. Так, на первый выпуск видеоблога "ДаДа - НетНет" Наталье Гасанхановой понадобилось 5000 долларов. "Мы хотели сделать красивую картинку, а не собрать все на коленке. К настоящему моменту я заработала на этом видео 9000 или 10 000 долларов. Чистая прибыль - 5000 долларов, в 26 лет неплохо!" - рассказала она.

Где же найти деньги, если лишних 5000 долларов у вас нет? До последнего времени вариантов было сравнительно немного. Можно было взять под высокий процент потребительский кредит без обеспечения, "продаться" продюсеру, который даст деньги, но лишит творческой самостоятельности, и, наконец, заложить банку жилье или машину.

Инвесторы предельно скептически смотрят на вложения в музыкантов и блогеров, недооценивая объем сделок на этом рынке. Зачастую их отпугивает сам образ этой креативной интернет-среды, которая представляется совершенно несерьезной: где блогеры, а где бизнес-планы и графики платежей? Наконец, даже если предположить, что на этом рынке есть перспективные проекты, инвестору пришлось бы потратить уйму времени и сил, чтобы разобраться в законах интернет-популярности и грамотно вложить средства.

Между тем у креативного бизнеса, в том числе у молодежного, блогерского сегмента есть ресурс, который во многих развитых экономиках рассматривают в качестве привлекательного и ликвидного залога, - интеллектуальные права. Речь вовсе не идет о чем-то эфемерном. Исключительные права на популярный фильм или альбом, которые "живут" на стриминговом сервисе, генерируют стабильный денежный поток и могут быть легко реализованы. Блогеры, которым такой же стабильный доход приносит реклама, тоже легко могут уступить право требования кредитору в случае банкротства. Тем не менее традиционный банковский сектор пока очень настороженно относится к такого рода кредитованию - во многом из-за методических рекомендаций Банка России, который относит интеллектуальную собственность к залогам низкого качества. Ни банки, ни частные инвесторы пока не представляют себе, что делать с таким залоговым объектом в случае банкротства.

Не так давно на рынке появилось решение, призванное справиться с этой проблемой, - это краудлендинговая платформа Co-Fi. Она позволяет инвесторам сообща профинансировать новый творческий проект, получив в залог права на другой продукт автора или команды. Скажем, блогер может найти деньги на запись альбома, предложив инвесторам в качестве залога рекламный доход от YouTube. Если вокальные опыты ютубера окажутся успешными, инвесторы получат доход около 20% годовых. Если же идея провалится, платформа сама пустит залог с молотка и разделит вырученные деньги между вкладчиками.

Преимущество этой модели для творцов в том, что им не придется брать потребительский кредит с драконовской ставкой (около 30%), закладывать личные квартиры и автомобили или терять самостоятельность, идя под крыло лейблу либо продюсеру (если те еще заинтересуются начинающим артистом и тем более - блогером).

Председатель совета директоров Co-Fi Александр Сухотин объясняет, что задача платформы - построить мост между инвесторами и творцами: "Со-Fi поговорит с создателями на их языке, с инвесторами - на их языке. Инвесторы получат статистику, цифры, сведения о залоге - всю ту информацию, которая необходима, чтобы принять бизнес-решение. Авторы креативных проектов представят свой продукт, расскажут, как и на чем они планируют заработать, чем гарантируют возврат средств".

Важно понимать, что музыкальный и блогерский рынки при внешней хаотичности вполне прогнозируемы. Иначе бы в этом поле не работали многочисленные продюсерские центры или агентства, торгующие рекламой у блогеров. Так, генеральный директор Effective Records Кирилл Лупинос отмечает, что опыт и чутье позволяют довольно точно просчитать коммерческий потенциал проекта: "На основе восьмилетнего опыта в digital, стриминге, цифровых продажах мы собрали подробнейшую статистику. Мы отлично понимаем, сколько зарабатывает и может заработать хит, сколько зарабатывает трек средней руки и сколько зарабатывает то, что мы называем металлоломом. Мы вполне можем положиться на нашу экспертизу и внутреннюю чуйку".

Директор инвестиционного фонда Ad.ru Олег Дронов, в свою очередь, считает, что в обозримой перспективе должны сформироваться общие стандарты и нормы доходности для инвестиций в новые медиа - в тех же блогеров, стримеров и тиктокеров: "Пока, наверное, наиболее стабильный формат и понятный доход показывает YouTube. Но есть ребята, которые стримят игры и зарабатывают 100 000 долларов в месяц. Летсплейщик просто три-четыре часа в день играет в компьютерные игры и получает за это 100 000 долларов в месяц, представляете?"

Краудлендинг, как и краудфандинг, позволяет аудитории почувствовать себя "соавтором" произведения, финансово поучаствовав в его создании. Однако на краудлендинговой платформе пользователи могут получить не только моральное удовлетворение, но и реальную коммерческую отдачу.

Производство контента в интернете в обозримой перспективе будет только расти. В ситуации растущего рынка и острой конкурентной борьбы в выигрыше окажется тот, кто успеет вовремя найти средства на проект или, наоборот, выгодно вложить деньги. Начинающий харизматичный блогер может через пару месяцев оказаться новым Юрием Дудем или Женей Баженовым, никому не известный рэпер - Моргенштерном, певица из "ВКонтакте" - Монеточкой. Именно кредитование под залог интеллектуальной собственности позволяет молодым артистам привлечь деньги и одновременно сохранить самостоятельность. При этом прогнозировать популярность и доходность контента куда проще, чем кажется. Инвестиции под залог интеллектуальной собственности - это не игра втемную, а вполне просчитанное и разумное вложение, на порядок менее рискованное, чем авантюры с цифровой валютой или даже традиционная игра на бирже.