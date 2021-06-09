Исследование: Естественный отбор сильнее отбора по половому признаку

Ученые из университетов Эксетера и Окаямы установили, что половой отбор может препятствовать естественному отбору при эволюционном развитии живого существа.

Для своих экспериментов биологи отобрали жуков Gnatocerus cornutus, принадлежащих семейству чернотелок, и наблюдали, каких самцов выбирают самки. Ими оказались самцы с большими жвалами - верхними парными челюстями ротового аппарата членистоногих. Обладатели больших жвалов выигрывали больше боев с соперниками.

Следующим этапом эксперимента стал запуск к жукам Gnatocerus cornutus других жуков - хищников Amphibolus venator. Увы, хищники тоже предпочитали жуков с самыми большими жвалами.

Любопытно, что из-за хищников у жуков Gnatocerus cornutus жвалы, которые развились благодаря половому отбору, стали менее уменьшаться. А еще через нескольких поколений самцы и вовсе стали приобретать признаки самок: у них увеличилось брюшко. А сами самцы стали более слабыми бойцами.

Но самки, в свою очередь, также приспособились к требованиям эволюции. Они просто стали более плодовитыми, их брюшко соответственно увеличилось. Спустя 8 поколений, подчитали ученые, они уже производили на 20 процентов больше потомства, чем их предки.

Таким образом, сообщает издание Nature Communications, опубликовавший результаты опытов, исследователи установили, что естественный отбор может мешать отбору по половому признаку.

Исследование помогает понять две ветви эволюции - естественный и половой отбор, как они влияют друг на друга, а также на видовые характеристики насекомых.