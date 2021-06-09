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08.06.2021 23:16
Рубрика: Общество

Всех вылечат дома

Оздоровительным курортам необходимы квалифицированные кадры
Текст: Анастасия Павлова
Российская газета - Спецвыпуск № 125(8476)
Медицинский туризм сегодня - глобальный тренд. По прогнозам правительства РФ, к 2025 году в наши клиники и санатории ежегодно будут приезжать полмиллиона иностранцев.
Работа в оздоровительных учреждениях требует от врачей дополнительных компетенций. Фото: РИА Новости www.ria.ru Работа в оздоровительных учреждениях требует от врачей дополнительных компетенций. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Работа в оздоровительных учреждениях требует от врачей дополнительных компетенций. Фото: РИА Новости www.ria.ru

При этом и россияне все чаще предпочитают поправлять здоровье на родине: еще до пандемии поток россиян в другие страны за медпомощью снизился минимум в шесть раз. То, что кадры, обслуживающие медицинских туристов, должны совершенствоваться, вынесено в стратегию развития санаторно-курортного комплекса до 2024 года. Особую роль в решении этой задачи играют российские вузы.

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Сегодня во многих медицинских и фармацевтических вузах есть направление "Менеджмент в здравоохранении", и количество специалистов именно этого направления увеличивается. Руководство учебных заведений, что называется, держит руку на пульсе и тесно контактирует с местными клиниками, санаториями. Например, врио ректора Кабардино-Балкарского государственного университета Юрий Альтудов рассказал, что их регион относится к числу геостратегических территорий России. Здесь идеальные условия для оздоровления, реабилитации в сочетании с развитым сектором гостеприимства. На территории КБР расположено более 20 санаторно-курортных организаций. Общий коечный фонд более 4800 мест. В отрасли работает более 1700 врачей и медицинского персонала.

"Наш вуз имеет устойчивые связи с медицинскими вузами и клиниками страны, ближнего и дальнего зарубежья. Мы выполняем роль драйвера устойчивого развития медицинского туризма, реабилитации и курортологии в регионе. Специалисты университета разрабатывают индивидуальные и групповые программы профилактики ковида и постковидной реабилитации в санаторно-курортных организациях. Они пользуются спросом как у жителей республики, так и в других регионах России", - говорит Юрий Альтудов. Вузы могут и должны способствовать решению важнейшей государственной стратегической задачи оздоровления нации и повышения качества жизни граждан России, считает руководитель КБГУ.

В апреле в КБГУ состоялась межрегиональная конференция "Устойчивое развитие медицинского туризма, реабилитации и курортологии Юга России для реализации национальных целей и национальных проектов". КБГУ совместно с ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии" внесли ряд предложений. В частности, разработать и реализовать сетевые программы подготовки и переподготовки кадров по медицинскому туризму, создать на базе КБГУ экспертно-аналитическую площадку для сопровождения проектов и программ совершенствования кадров. Эксперты конференции эти предложения поддержали.

Еще до пандемии поток россиян в другие страны за медпомощью снизился минимум в шесть раз

То, что кадры для клиник и медицинских курортов должны продолжать профессионально развиваться, говорят и сами руководители медицинских учреждений. "Современная инновационная санаторно-курортная отрасль должна основываться на 4P-подходе к медицине", - считает Мария Грудина, идеолог и основатель курорта "Первая Линия". Имеется в виду prediction - предупреждение заболеваний, prevention - то есть профилактика, personalisation - оздоровление, исходя из индивидуальных особенностей, и participation - вовлечение человека в здоровый образ жизни. И если школа восстановительной терапии в России существует, то в отношении превентивной медицины такого сказать нельзя.

"К сожалению, в вузах практически не уделяют внимания набирающему обороты принципу 4P-медицины, а именно она - фундамент для развития санаторно-курортной отрасли", - добавляет Мария Грудина. По словам эксперта, обостряет проблему растущий спрос на оздоровительные программы и медицинский туризм. Санатории, которые имеет такую возможность, стараются восполнить самостоятельно кадровый пробел.

Фото: Татьяна Андреева
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Ирина Никулина, гендиректор рекрутингового агентства ProfiStaff рассказывает, что руководители медицинских курортов заинтересованы в сотрудничестве с врачами, имеющими дело с узкопрофильным, часто высокотехнологичным медоборудованием, имеющими опыт врачебной практики от пяти лет. "Вузы должны максимально приблизить выпускников к практической деятельности. Обеспечить прохождение интернатуры на базе медклиник, оснащенных передовыми технологиями, использующих ведущие наработки в своей нозологии", - говорит Ирина Никулина.

Выпускникам медицинских вузов и колледжей, которые планируют работать в санаторно-курортной отрасли, нужны спецкурсы по курортологии, психологии общения, конфликтологии, ораторскому искусству и непременно тайм-менеджменту. Это должны быть не просто теоретические знания, а практические занятия, тренинги, деловые игры, отработки ситуаций, приближенных к жизни, считают в клинике "Кивач" в Карелии.

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